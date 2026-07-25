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Regresa el ganado vacuno a las ferias, tras flexibilizarse las medidas contra la dermatosis nodular

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Abelburuak bueltan dira ganadu ferietan, dermatosi nodularraren aurkako neurriak lausotuta
18:00 - 20:00
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EITB

Última actualización

Las vacas han compartido feria con ovejas, burros, yeguas y aves, después de que el Gobierno haya difuminado las medidas contra la dermatosis nodular contagiosa. Desde octubre de 2025, estos animales han estado prohibidos en las ferias para evitar la propagación de la enfermedad. Una vez vacunados los animales, han vuelto las ferias de ganado.

Animales Vitoria-Gasteiz Ferias Sociedad

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