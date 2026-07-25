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Abelburuak bueltan dira ganadu ferietan, dermatosi nodularraren aurkako neurriak lausotuta

Iragarkia
Abelburuak bueltan dira ganadu ferietan, dermatosi nodularraren aurkako neurriak lausotuta
18:00 - 20:00
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EITB

Azken eguneratzea

Behiek ardi, asto, behor eta hegaztiekin partekatu dute azoka, Jaurlaritzak dermatosi nodular kutsakorraren aukako neurriak lausotu ostean. 2025eko urriaz geroztik, abere horiek debekatuta egon dira azoketan, gaitza hedatzea ekiditeko. Abereak txertatu eta gero, bueltan dira ganadu azokak.

Animaliak Gasteiz Azokak Gizartea

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