Adarkatu bat Tuterako jaietako lehen entzierroan
Zauritua, 29 urteko gizon bat, Tuterako Sofia Erregina Ospitalera eraman dute. Marcos Nuñez ganadutegiko zekorrak izan dira protagonistak lehen entzierroan.
Korrikalari bat adarkadaz zauritu da larunbat goizean Tuteran (Nafarroa), Marcos Nuñez ganadutegiko zekorrak protagonista izan dituen 2026ko Santa Ana jaietako lehen entzierroan.
Zauritua, 29 urteko gizon bat, Tuterako Sofia Erregina Ospitalera eraman dute. Medikuek oraingoz ez dute horren osasun egoeraren berri eman.
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