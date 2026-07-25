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Adarkatu bat Tuterako jaietako lehen entzierroan

Zauritua, 29 urteko gizon bat, Tuterako Sofia Erregina Ospitalera eraman dute. Marcos Nuñez ganadutegiko zekorrak izan dira protagonistak lehen entzierroan.

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EITB

Azken eguneratzea

Korrikalari bat adarkadaz zauritu da larunbat goizean Tuteran (Nafarroa), Marcos Nuñez ganadutegiko zekorrak protagonista izan dituen 2026ko Santa Ana jaietako lehen entzierroan.

Zauritua, 29 urteko gizon bat, Tuterako Sofia Erregina Ospitalera eraman dute. Medikuek oraingoz ez dute horren osasun egoeraren berri eman.

Tutera Nafarroa Jaiak Gizartea

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