Un herido por asta de toro en el primer encierro de las fiestas de Tudela
Un corredor ha resultado herido por asta de toro este sábado en Tudela (Navarra), en el primer encierro de las fiestas de Santa Ana 2026, protagonizado por los novillos de la ganadería Marcos Núñez.
El herido es un joven de 29 años, que ha sido trasladado al Hospital Reina Sofía de Tudela y se encuentra en proceso de valoración, según han informado desde el propio centro hospitalario.
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