Un ciclista herido en la N-634, a la altura de Amorebieta-Etxano

Un ciclista ha resultado herido este sábado en un accidente registrado en la carretera N-634, a la altura de Amorebieta-Etxano (Bizkaia), según ha informado el Departamento de Seguridad del Gobierno Vasco.

El suceso se ha producido a primera hora de la mañana, cuando una persona ha alertado a los servicios de emergencia tras encontrar al ciclista tendido sobre la calzada.

El ciclista ha sido evacuado en helicóptero al Hospital de Cruces.

Como consecuencia del incidente, la N-634 ha permanecido cortada en ambos sentidos de la circulación, lo que ha generado retenciones en las inmediaciones.