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Un ciclista herido en la N-634, a la altura de Amorebieta-Etxano

El herido ha sido evacuado en helicóptero al Hospital de Cruces. El suceso se ha producido a primera hora de la mañana, cuando una persona ha alertado a los servicios de emergencia tras encontrar al ciclista tendido sobre la calzada.
Euskaraz irakurri: Txirrindulari bat zauritu da N-634 errepidean, Zornotza parean
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EITB

Última actualización

Un ciclista ha resultado herido este sábado en un accidente registrado en la carretera N-634, a la altura de Amorebieta-Etxano (Bizkaia), según ha informado el Departamento de Seguridad del Gobierno Vasco.

El suceso se ha producido a primera hora de la mañana, cuando una persona ha alertado a los servicios de emergencia tras encontrar al ciclista tendido sobre la calzada.

El ciclista ha sido evacuado en helicóptero al Hospital de Cruces.

Como consecuencia del incidente, la N-634 ha permanecido cortada en ambos sentidos de la circulación, lo que ha generado retenciones en las inmediaciones.

Amorebieta-Etxano Bizkaia Tráfico Accidentes de Tráfico Sociedad

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