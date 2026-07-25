Sánchez reclama un pacto de Estado ante las emergencias climáticas
El presidente del Gobierno de España ha visitado el Puesto de Mando Avanzado de Cenicientos, y ha anunciado un mando único para coordinar los incendios de Madrid y Ávila. Además, ha asegurado que hay una "ventana de oportunidad" para avanzar en la extinción.
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La participación de Bizkaia se enmarca en la colaboración entre administraciones para hacer frente a emergencias. El operativo pone a disposición de los dispositivos de emergencias medios humanos y materiales.
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