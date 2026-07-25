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Sánchez reclama un pacto de Estado ante las emergencias climáticas

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CENICIENTOS (C. DE MADRID), 25/07/2026.- El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez (2i), acompañado por el teniente general de la Unidad Militar de Emergencias (UME), Francisco Javier Marcos (i), el ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska (2d), y el delegado del Gobierno en Madrid, Francisco Martín (d), comparece desde el Puesto de Mando Avanzado (PMA) ubicado en la localidad madrileña de Cenicientos, este sábado. Las llamas siguen devorando parte de la Comunidad de Madrid y la provincia de Ávila en unos incendios extremos, que han consumido ya unas 20.000 hectáreas y han obligado a desalojar o confinar a 60.000 personas mientras avanzan sin control, aunque las autoridades ven una oportunidad en los trabajos de extinción debido a la mejoría de las condiciones meteorológicas. EFE/Mariscal
18:00 - 20:00
Sánchez comparece desde el Puesto de Mando Avanzado de Cenicientos.
Euskaraz irakurri: Sanchezek Estatu ituna eskatu du Madrilgo eta Avilako suteek eragindako larrialdi klimatikoen aurrean
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EITB

Última actualización

El presidente del Gobierno de España ha visitado el Puesto de Mando Avanzado de Cenicientos, y ha anunciado un mando único para coordinar los incendios de Madrid y Ávila. Además, ha asegurado que hay una "ventana de oportunidad" para avanzar en la extinción.

Incendios España Pedro Sánchez Sociedad

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