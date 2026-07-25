INCENDIOS EN ESPAÑA
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Bomberos de Bizkaia parten a la Comunidad de Madrid para colaborar en la extinción de incendios

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Bomberos Bizkaia
18:00 - 20:00
Euskaraz irakurri: Bizkaiko suhiltzaileak Madrilgo Erkidegora abiatu dira sua itzaltzen laguntzeko
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EITB

Última actualización

La participación de Bizkaia se enmarca en la colaboración entre administraciones para hacer frente a emergencias. El operativo pone a disposición de los dispositivos de emergencias medios humanos y materiales.

Bizkaia Bomberos Madrid Sociedad

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