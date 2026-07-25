SUTEAK ESPAINIAN
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Bizkaiko suhiltzaileak Madrilgo Erkidegora abiatu dira sua itzaltzen laguntzeko

Iragarkia
Bomberos Bizkaia
18:00 - 20:00
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EITB

Azken eguneratzea

Bizkaiko Foru Aldundiak larrialdietan espezializatutako talde bat bidali du bertara. Helburua da suteak itzaltzeko lanetan laguntzea eta larrialdi zerbitzuen erantzuna indartzea.

Bizkaia Suhiltzaileak Madril Gizartea

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