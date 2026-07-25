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Sanchezek Estatu ituna eskatu du larrialdi klimatikoen aurrean

Iragarkia
CENICIENTOS (C. DE MADRID), 25/07/2026.- El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez (2i), acompañado por el teniente general de la Unidad Militar de Emergencias (UME), Francisco Javier Marcos (i), el ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska (2d), y el delegado del Gobierno en Madrid, Francisco Martín (d), comparece desde el Puesto de Mando Avanzado (PMA) ubicado en la localidad madrileña de Cenicientos, este sábado. Las llamas siguen devorando parte de la Comunidad de Madrid y la provincia de Ávila en unos incendios extremos, que han consumido ya unas 20.000 hectáreas y han obligado a desalojar o confinar a 60.000 personas mientras avanzan sin control, aunque las autoridades ven una oportunidad en los trabajos de extinción debido a la mejoría de las condiciones meteorológicas. EFE/Mariscal
18:00 - 20:00
Sanchez Errauskinen Aginte Postu Aurreratutik agertu da.
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EITB

Azken eguneratzea

Espainiako Gobernuko presidenteak Cenicientosen Aginte Postu Aurreratua bisitatu du, eta Madrilgo eta Avilako suteak koordinatzeko aginte bakarra iragarri du. Gainera, sua kontrolatzeko "aukera-leiho bat" dagoela esan du.

Suteak Espainia Pedro Sanchez Gizartea

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