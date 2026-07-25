INCENDIO FORESTAL EN NAVARRA
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Un incendio forestal quema unas seis hectáreas de monte bajo en Elbete

El fuego, declarado a primera hora de este sábado, afecta principalmente a matorral y rastrojo, con alguna zona de pinar. No ha sido necesario evacuar viviendas y no hay heridos.
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EITB

Última actualización

Los Bomberos de Navarra trabajan este sábado en la extinción de un incendio forestal declarado a primera hora de la mañana en la localidad de Elbete, en el municipio navarro de Baztan.

El fuego se ha originado sobre las 07:00 horas y afecta principalmente a zonas de matorral bajo y rastrojo, además de algún pinar, según ha informado la Guardia Civil. Aunque la superficie afectada todavía no se ha podido determinar con exactitud, las primeras estimaciones sitúan el área quemada en torno a las seis hectáreas.

En las labores de extinción participan efectivos de bomberos con un vehículo ligero, dos camiones motobomba y medios aéreos, entre ellos helicópteros.

Además, hasta la zona se han desplazado patrullas de Seguridad Ciudadana y del Seprona de la Guardia Civil para prestar apoyo logístico y delimitar el perímetro del incendio.

Por el momento, el fuego no ha obligado a evacuar viviendas y no se han registrado daños personales. Los equipos de emergencia continúan trabajando sobre el terreno para controlar y extinguir las llamas.

Incendios Navarra Baztan Sociedad

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