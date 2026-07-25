Los grandes incendios forestales que afectan al suroeste de la Comunidad de Madrid y a la provincia de Ávila continúan activos y sin control, aunque las condiciones meteorológicas de la pasada noche han permitido contener el avance de las llamas y reducir de forma notable su intensidad. La mejora, sin embargo, podría ser temporal, ya que la previsión apunta a un aumento del viento a lo largo de este sábado, lo que podría complicar de nuevo las labores de extinción.

El incendio que afecta a la esquina suroeste de la Comunidad de Madrid ha arrasado ya más de 6000 hectáreas. Además, el Ministerio del Interior cifró anoche en más de 60 000 las personas evacuadas o confinadas entre las comunidades de Madrid y Castilla y León como consecuencia de los incendios.

Ante la magnitud de la emergencia, el operativo contará este sábado con un refuerzo internacional. La Unión Europea ha activado el Mecanismo Europeo de Protección Civil y enviará cuatro aviones anfibios Canadair para apoyar las tareas de extinción: dos llegarán desde Grecia y otros dos desde Italia para incorporarse al dispositivo desplegado sobre los incendios.