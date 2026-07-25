Los incendios de Madrid y Ávila siguen sin control, aunque el fuego pierde intensidad tras una noche favorable
Los grandes incendios forestales que afectan al suroeste de la Comunidad de Madrid y a la provincia de Ávila continúan activos y sin control, aunque las condiciones meteorológicas de la pasada noche han permitido contener el avance de las llamas y reducir de forma notable su intensidad. La mejora, sin embargo, podría ser temporal, ya que la previsión apunta a un aumento del viento a lo largo de este sábado, lo que podría complicar de nuevo las labores de extinción.
El incendio que afecta a la esquina suroeste de la Comunidad de Madrid ha arrasado ya más de 6000 hectáreas. Además, el Ministerio del Interior cifró anoche en más de 60 000 las personas evacuadas o confinadas entre las comunidades de Madrid y Castilla y León como consecuencia de los incendios.
Ante la magnitud de la emergencia, el operativo contará este sábado con un refuerzo internacional. La Unión Europea ha activado el Mecanismo Europeo de Protección Civil y enviará cuatro aviones anfibios Canadair para apoyar las tareas de extinción: dos llegarán desde Grecia y otros dos desde Italia para incorporarse al dispositivo desplegado sobre los incendios.
Pedro Sánchez
Horas complejas, pero con una ventana de oportunidad
El presidente del Gobierno de España, Pedro Sánchez, se ha desplazado este sábado al Puesto de Mando Avanzado instalado en Cenicientos para conocer de primera mano la evolución de los incendios, y ha advertido de que las próximas horas seguirán siendo "complejas", aunque ha señalado que las previsiones meteorológicas ofrecen una "ventana de oportunidad" durante este fin de semana para avanzar en la extinción.
Además, ha anunciado que los incendios de la Comunidad de Madrid y Ávila pasarán a gestionarse como una única emergencia, con un mando unificado para mejorar la coordinación.
Sánchez también ha vuelto a reclamar un pacto de Estado frente a las emergencias climáticas. A su juicio, el incremento de este tipo de fenómenos exige reforzar la prevención, la coordinación institucional y la capacidad de respuesta. Por ello, ha apelado al consenso entre administraciones y fuerzas políticas.
El presidente ha insistido en que la prioridad sigue siendo "salvaguardar las vidas, defender los núcleos poblacionales y finalmente luchar contra los incendios". Asimismo, ha agradecido la colaboración de la decena de comunidades autónomas que han enviado efectivos y medios para combatir las llamas.
El descenso del viento frena el avance del incendio
La Delegación del Gobierno en Madrid ha informado de que durante la madrugada los incendios "han avanzado poco" y "han bajado mucho la intensidad" gracias a unas condiciones meteorológicas más favorables.
El descenso del viento, unido al aumento de la humedad y a la bajada de las temperaturas, ha permitido que los equipos de extinción aprovecharan la noche para consolidar líneas de defensa y contener el avance del fuego.
No obstante, la situación continúa siendo muy delicada. Las previsiones meteorológicas apuntan a que aumentará nuevamente la intensidad del viento y se producirán cambios bruscos de dirección, un escenario que podría reactivar algunos frentes y dificultar el trabajo de los servicios de emergencia.
Desde el 112 de la Comunidad de Madrid han destacado que los efectivos han trabajado "con intensidad" durante toda la noche y han advertido de que la evolución del incendio dependerá en gran medida del comportamiento del viento durante las próximas horas.
Diez municipios siguen desalojados y tres permanecen confinados
La emergencia mantiene desalojadas a diez localidades de la Comunidad de Madrid: Chapinería, Navas del Rey, Colmenar del Arroyo, Fresnedillas de la Oliva, Robledo de Chavela, Navalagamella, Valdemaqueda, Aldea del Fresno, Zarzalejo y Peralejo.
Además, continúan confinados los vecinos de San Martín de Valdeiglesias, Pelayos de la Presa y Villa del Prado.
Las restricciones también afectan a la circulación, con cortes y limitaciones para vehículos de emergencia en las carreteras M-501, M-507, M-512 y M-533.
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