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EHNE se concentra en San Sebastián para exigir mejoras en el sector de la carne

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Comparecencia de EHNE Gipuzkoa en San Sebastián EUROPA PRESS 24/7/2026
18:00 - 20:00
Euskaraz irakurri: EHNEk elkarretaratzea egin du Donostian haragiaren sektorean hobekuntzak eskatzeko
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Agencias | EITB

Última actualización

Ganaderos vascos se han concentrado este viernes ante la delegación del Gobierno Vasco en San Sebastián para denunciar la situación del sector de la carne. Asimismo, han criticado la falta de voluntad del Gobierno Vasco y de la consejera de Alimentación, Desarrollo Rural, Agricultura y Pesca, Amaia Barredo, "de proteger ni mantener el modelo vasco" de producción de carne "que ha existido hasta ahora". Los convocantes han anunciado que proseguirán con las movilizaciones a partir de septiembre. 

Gobierno Vasco Donostia-San Sebastián Sociedad

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