Bilboko Udalak gaitzetsi egin du Txurdinagan sorosle bati egindako erasoa, eta ohartarazi du "gizalege falta zigortu" egiten dela
Hainbat sindikatuk elkarretaratzea deitu dute astearte honetarako kiroldegiaren aurrean, eta salatu dute kirol-instalazioetako langileen kontrako erasoak gero eta ohikoagoak direla.
Itxaso Erroteta Bilboko Gazteria eta Kirol zinegotziak "irmoki" gaitzetsi du Txurdinagako udal kiroldegiko igerilekuetako sorosle batek ostegun honetan jasandako erasoa. Erabiltzaile talde bat langilearen zain egon zen instalazioen kanpoko aldean, eta eraso egin zion, sokorristak arreta deitu baitzien igerilekura sartu aurretik dutxarik ez hartzeagatik.
Errotetaren arabera, "bere lana egiteagatik" egin zioten eraso, Bilbao Kirolaken instalazioetan gizalegearen aurkako jarrera izateagatik erabiltzaile batzuk ohartarazi zituelako. Eta jakinarazi du, bestalde, "gizalege falta zigortu" egiten dela.
Horrelako jokabideak "ugarituz" doazela deitoratu ostean, Gazteria eta Kiroletako zinegotziak adierazi du gertakari horiek "zigorra" izango dutela, pertsona horiei "araudia aplikatuko baitzaie, txartela kenduz edo instalaziora sartzea debekatuz".
Halaber, Itxaso Errotetak adierazi du, "egoera horien hazkundearen ondorioz", Udalak segurtasun neurriak indartu dituela 2005etik, sorosle, laguntzaile eta segurtasun pribatuko langile gehiagorekin.
Egoera ikusaraztea
Ildo beretik, Emtesport enpresa emakidadunaren Enpresa Batzordean ordezkaritza duten ELA, LAB, ESK, CCOO eta UGT sindikatuek, "Bilbao Kirolaken udal kiroldegietan lan egiten duten langileek jasaten ari diren irain, mehatxu eta erasoak " salatu dituzte.
Testuinguru horretan, elkarretaratzea deitu dute astearte honetarako, uztailaren 28rako, 12:00etatik 13:00etara eta 18:00etatik 19:00etara, Txurdinagako kiroldegiaren aurrean, egoera ikusarazteko eta konponbideak eskatzeko.
Halaber, Emtesporti, Bilbao Kirolaki eta Bilboko Udalari "langileen segurtasuna bermatzeko eta eraso berriak prebenitzeko neurri irmoagoak berehala hartzeko" eskatu diete.
Izan ere, sindikatuen arabera, Emtesportek ez du "baliabide nahikorik" jartzen, eta erabakiak Bilbao Kirolaken esku uzten ditu. Azken horri, gainera, "jokabide mota horiek minimizatzea eta araudian aurreikusitako zigorrak murriztea" leporatzen diote. Horren ondorioz, "gertakari horiek errepikatzea" sustatzen da.
Erasoa pairatu zuen pertsona Basurtuko ospitalera eraman zuten, eta Ertzaintzak ostiral honetan jakinarazi duenez, oraingoz ez da gai horrekin lotutako salaketarik aurkeztu.
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