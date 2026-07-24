Venezuelarren elkarteak ez dira joango Bilboko elizbarrutiak 'Venezuelaren alde' gaur egingo duen mezara
EAEn, Nafarroan eta Kantabrian bizi diren venezuelarren hainbat taldek "erabat onartezin" jo dute Glenna del Valle Cabello Venezuelako Gobernuaren Bilboko kontsula (Diosdado Cabelloren arreba) bertan egotea, eta leporatu diote "biktimen mina" erabili nahi izatea "krisi demokratiko, humanitario eta instituzional sakon baten ardura duen erregimenaren legitimazio politikorako" tresna gisa.
Venezuelako lurrikara suntsitzaileak izan zirenetik hilabete bete denean, Bilboko gotzain Joseba Segurak biktimen omenezko meza emango du gaur, 19:00etan, Santiago katedralean.
Euskadin, Kantabrian eta Nafarroan bizi diren venezuelarren hainbat elkartek "kezka" agertu dute Glenna del Valle Cabello Venezuelako kontsula eta Diosdado Cabello Venezuelako Barne eta Justizia ministroaren arreba biktimen omenezko meza horretan izango delako Bilboko katedralean.
Lurrikararen biktimei eta haien senideei elkartasuna adierazi ondoren, elkarte horiek adierazi dutenez, "beharrezkoa da gogoratzea tragedia hori larriagotu zutela lurrikararen ondorengo lehen orduetan eta egunetan Venezuelako erregimenak erakutsi zuen eraginkortasunik ezak eta arduragabekeriak". Horien hitzetan, "ezin da benetako elkartasunik egon biktimekiko, herritarren bizitza babesteko eta horrelako larrialdi baten aurrean berehalako erantzuna bermatzeko betebeharra zutenen erantzukizun politikoaz ere hitz egin gabe".
Hori dela eta, "erabat onartezina" iruditzen zaie "Venezuelako erregimenak Bilbon duen ordezkariak biktimen mina eta erakunde erlijiosoen eta kanpoko komunitateen elkartasuna erabili nahi izatea normaltasun, gizatasun edo zilegitasun irudi bat emateko, Venezuelak bizi duen errealitatearekin bat ez datorrena".
Era berean, "Eliza Katolikoarekiko, Bilboko Gotzaindegiarekiko eta ospakizun erlijiosoaren izaera espiritualarekiko erabateko errespetua" adierazi, eta azpimarratu dute ezin dela biktimen mina erabili "krisi demokratiko, humanitario eta instituzional sakon baten ardura duen erregimenaren legitimazio politikorako" tresna gisa.
Elkarte horiek Orain.eus-i esan diotenez, ez dute hitzordura joateko asmorik.
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