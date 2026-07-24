Espainiako Gobernuak larrialdi nazionala ezarri du Madrilen eta Avilan, lau suterengatik
Madrilgo Erkidegoari eragiten dioten suteak perimetratu eta kontrolatu ezinda dabiltza suhiltzaileak, eta haizea itzaltze lanak zailtzen ari da. Avilako Burgohondoko sutea bortizki aurrera egiten ari da.
Espainiako Gobernuak larrialdi nazionala ezarri du ostegun honetan Madrilgo Erkidegoan eta Avila probintzian (Gaztela eta Leon), lurralde horietan piztu diren lau suterengatik. Suhiltzaileak garrak kontrolatu ezinik ari dira oraindik, eta, guztira, gutxienez 11.500 pertsona beren etxeetatik atera behar izan dituzte.
Larrialdi nazionala ezarri ondotik UME Larrialdietako Unitate Militarrak hartu du bere gain sutearen kudeaketa eta koordinazioa.
Madrilgo Erkidegoan gutxienez 10.000 pertsona ebakuatu dituzte hiru suterengatik: Villa del Pradon piztutakoa, San Martin de Valdeiglesiasekoa eta Toledoko Almorox udalerrian hasi eta Madrilera zabaldu dena.
Avilan asteazkenean piztutako sutearen ondorioz 1.500 herritar atera dituzte beren etxeetatik.
Madrilgo suteek kontroletik kanpo jarraitzen dute
Madrilgo Erkidegoko Gobernuak ostiral honetan jakinarazi duenez, lurraldeari eragiten dioten hiru suteek perimetratu eta kontrolatu gabe jarraitzen dute. Hala ere, bart suhiltzaileek Villa del Pradon eta San Martin de Valdeiglesiasen hasitako garrek aurrera egitea mugatu dute.
Eguraldi baldintzak, haizea bereziki, itzaltze lanak zailtzen ari da.
Avilako sutea bortizki aurrera egiten ari da
Burgohondon (Avila) asteazkenean piztutako sutea azkar eta modu bortitzean aurrera egiten ari da; izan ere, ostegun arratsaldean 30 kilometroko abiaduran egin zuen aurrera 40 minutuan, eta sugarrak Iruelasko Haraneko Erreserba Naturalean sartu ziren.
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