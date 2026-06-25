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Gutxienez 32 hildako eta 700 zauritu Venezuelan izandako 7,2 eta 7,5 graduko bi lurrikaren ondorioz

Venezuelako agintariek larrialdi egoera ezarri dute herrialdearen ipar-mendebaldean izandako bi lurrikara bortitzen ostean. Larrialdi-taldeek lanean jarraitzen dute lek batzuetara heltzea oso zaila izaten ari baita. 

Iragarkia
18:00 - 20:00
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Agentziak | EITB

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Gutxienez 32 pertsona hil eta 700 baino gehiago zauritu dira Venezuelan izandako 7,2 eta 7,5 graduko bi lurrikaren ondorioz, Delcy Rodriguez herrialdeko presidenteak jakitera eman duenez.

Venezuelako Telebista Telebistan (VTV) egindako hitzaldi batean, Rodriguezek adierazi du zifrak behin-behinekoak direla eta oraindik ez dituztela La Guairako datuak jasotzen, lurrikarek gehien kaltetutako eremuetako bat baita.

"Ordu honetan, 32 hildakoren txostenak ditugu, oraindik La Guaira estatuak eman ditzakeen zifrak kontuan hartu gabe, eta larrialdietan jasotzen aritu garen 700 zauritu baino gehiago, bai ospitale publikoetatik, bai osasun-zentro pribatuetatik", adierazi du agintariak.

Venezuelak larrialdi egoera bizi du Aroa mendilerroan, herrialdearen ipar-mendebaldean, 7,2 eta 7,5 graduko bi lurrikara izan ostean. Dardaren ondorioz, hogei bat erreplika izan dira, eta eraikinak eta etxebizitzak erori dira.

Delcy Rodriguez jarduneko presidenteak jakinarazi duenez, bi lurrikarak gertatu dira, minutu gutxiko aldearekin, eta larrialdi egoeraren deklarazioa baieztatu dute. Azaldu duenez, gutxienez 20 erreplika zenbatu dituzte dagoeneko.

Diosdado Cabello Politika, Herritarren Segurtasun eta Bake presidenteordeak adierazi duenez, Palos Grandes eta Altamira auzoetan eszena "oso kezkagarriak" izan dira, eta hainbat eraikin eta etxebizitza erori direla ziurtatu du.

Hiriburuaz gain, agintariek jakinarazi dute kalte handiak izan direla Miranda, La Guaira, Aragua, Carabobo eta Falcon estatuetan, eta kalteak izan direla Yaracuyn, Laran eta Meridan. Cabellok ohartarazi du egitura askok kolapsatzeko arriskua dutela.

Bertan, Maiquetiako Nazioarteko Aireportua aldi baterako itxi dute, bertako instalazioetan izandako kalteen ondorioz.

Lurrikarek oinarrizko zerbitzuei ere eragin diete. Gobernuak hainbat eskualdetako hornidura elektrikoan eta ur-horniduran izandako gorabeheren berri eman du. Era berean, eraikinetan zuzeneko gas-zerbitzua aldi baterako ixteko agindu du, segurtasun-ikuskapenak egiten direnera arte.

Bestalde, bertan behera geratu dira metroko eta trenbideko zerbitzuak, erreskate-lanak eta kalteak ebaluatzeko lanak errazteko. Eskolak ere bertan behera geratu dira aste osoan, eta funtsezkoak ez diren jarduerak bertan behera utzi dira.

Osasun arloan, agintariek osasun sare publiko eta pribatu osoa aktibatu dute zaurituak artatzeko, eta Gobernuak dei egin die medikuei, erizainei eta osasun langileei beren lanpostuetan sartzeko eta larrialdiei aurre egiteko.

Ikerketa Sismologikoen Venezuelako Fundazioak (Funvisis) eta Ameriketako Estatu Batuetako Geologia Zerbitzuak (USGS) lurrikaren magnitudeak baieztatu dituzte. Estatu Batuetako erakundearen arabera, lehen mugimendua 7,2 graduko lurrikara aitzindaria izan zen, epizentroa San Felipen zuena, eta bigarrena 7,5 magnitudekoa, epizentroa Yumaren izan zuena.

USGSk ohartarazi du litekeena dela biktimen eta kalteen kopurua handia izatea, eta ohartarazi du intentsitate handiko erreplika berriak egon daitezkeela; oraingoz, Venezuelako agintariek ez dute hildakoen edo zaurituen balantze ofizialik eman.

Donald Trump AEBko presidenteak adierazi du lurrikarek "heriotza kopuru handia" eragin dutela, eta laguntza eskaini dio herrialdeari, baina ez du biktimen inguruko zifra ofizialik eman.

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