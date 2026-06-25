Al menos 32 personas han muerto y más de 700 han resultado heridas tras los dos terremotos de magnitud 7,2 y 7,5 que han sacudido Venezuela, según ha informado la presidenta encargada del país, Delcy Rodríguez.

En una intervención en la televisión estatal Venezolana de Televisión (VTV), Rodríguez ha señalado que las cifras son provisionales y que todavía no incluyen los datos del estado de La Guaira, una de las zonas más afectadas por los seísmos.

“A esta hora, tenemos reportes de 32 fallecidos sin contar aún con las cifras que pueda arrojar el estado La Guaira, y más de 700 heridos que hemos estado recibiendo en emergencia tanto de hospitales públicos como de centros de salud privados”, ha declarado la mandataria.

Venezuela ha registrado dos terremotos consecutivos de magnitud 7,2 y 7,5 en la escala Richter en la zona de la sierra de Aroa, en el noroeste del país. Los temblores, seguidos por una veintena de réplicas, han provocado derrumbes de edificios y viviendas, además de graves daños en infraestructuras de varios estados.

La presidenta en funciones, Delcy Rodríguez, ha informado de que los dos seísmos se produjeron con pocos minutos de diferencia y ha confirmado la declaración del estado de emergencia. Según ha explicado, ya se han contabilizado al menos 20 réplicas.

Las consecuencias más graves se han registrado en el municipio de Chacao, en Caracas. El vicepresidente de Política, Seguridad Ciudadana y Paz, Diosdado Cabello, ha señalado que en los barrios de Los Palos Grandes y Altamira se han producido escenas "muy alarmantes" y ha asegurado que varios edificios, casas y viviendas se han desplomado.

Además de la capital, las autoridades han informado de importantes daños en los estados de Miranda, La Guaira, Aragua, Carabobo y Falcón. También se han reportado afectaciones en Yaracuy, Lara y Mérida. Cabello ha advertido de que muchas estructuras presentan riesgo de colapso, por lo que ha pedido a la población que no permanezca en edificios dañados ante la posibilidad de nuevas réplicas.

Uno de los puntos más afectados es el estado de La Guaira. Allí, el Aeropuerto Internacional de Maiquetía ha sido cerrado temporalmente debido a los daños sufridos en sus instalaciones.

Los terremotos también han afectado a servicios básicos. El Gobierno ha informado de incidencias en el suministro eléctrico y de agua en varias regiones. Asimismo, se ha ordenado el cierre temporal del servicio de gas directo en edificios mientras se realizan inspecciones de seguridad.

Por otra parte, han quedado suspendidos los servicios de metro y ferrocarril para facilitar las labores de rescate y evaluación de daños. También se han cancelado las clases durante el resto de la semana y se han suspendido las actividades no esenciales.

En el ámbito sanitario, las autoridades han activado toda la red pública y privada de salud para atender a las personas heridas. El Gobierno ha hecho un llamamiento a médicos, enfermeras y personal sanitario para que se incorporen a sus puestos de trabajo y refuerce la atención de emergencias.

La Fundación Venezolana de Investigaciones Sismológicas (Funvisis) y el Servicio Geológico de Estados Unidos (USGS) han confirmado las magnitudes de los terremotos. Según el organismo estadounidense, el primer movimiento fue un seísmo precursor de magnitud 7,2 con epicentro en San Felipe, mientras que el segundo alcanzó una magnitud de 7,5 y tuvo su epicentro en Yumare.

El USGS ha advertido de que es probable que el número de víctimas y los daños sean elevados, y ha alertado de que podrían registrarse nuevas réplicas de intensidad significativa. Por el momento, las autoridades venezolanas no han facilitado un balance oficial de fallecidos o heridos.

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha afirmado que los terremotos han causado un "número devastador de muertes" y ha ofrecido ayuda al país, aunque no ha aportado cifras oficiales sobre las víctimas.