El mundo se une en solidaridad con Venezuela y numerosos gobiernos ofrecen su ayuda tras los terremotos

La noticia de los terremotos en Venezuela ha generado una ola de apoyo y solidaridad que se ha extendido a todo el mundo, empezando por el lehendakari Imanol Pradales, que ha expresado "todo el apoyo y solidaridad de Euskadi al pueblo venezolano" ante "la terrible tragedia" de los terremotos que han causado "cientos de muertos y heridos" cuando se reciben, además, noticias "cada vez peores".

Desde Venezuela, los líderes opositores venezolanos María Corina Machado y Edmundo González han pedido este jueves apoyo a la comunidad internacional ante los devastadores terremotos.

El presidente depuesto de Venezuela Nicolás Maduro ha mandado un mensaje de solidaridad a su país tras los terremotos del miércoles, en el que señala que "en esta hora difícil el llamado es a la unión nacional, a la serenidad y al amor". En un escrito difundido en sus redes sociales y fechado en Nueva York, donde Maduro y su esposa Cilia Flores permanecen en una prisión federal, escribe: "Que nadie se quede solo, que cada comunidad cuide a sus niños, a sus abuelos, a sus enfermos y que todos acompañemos el trabajo de los cuerpos de rescate, PNB (policía), FANB (ejército), protección civil, bomberos, trabajadores y voluntarios".

Nada más conocer la noticia, numerosos gobiernos, organizaciones y personalidades del mundo entero han mostrado su apoyo y su disposición de ayuda al gobierno y la población venezolana.

Desde América Latina, líderes de numerosos países, como es el caso de México, Brasil, Ecuador, Argentina, El Salvador, Chile, República Dominicada, Panamá o Costa Rica han manifestado su solidaridad con Venezuela y han anunciado su disposición a enviar ayuda humanitaria a Venezuela.

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha asegurado este jueves que Washington está "preparado para ayudar" a Venezuela y ha recalcado que ha ordenado "a todas las agencias" del Gobierno estadounidense "que se preparen para actuar con rapidez".

Desde Europa, el ministro de Exteriores italiano, Antonio Tajani, ha anunciado que pedirá a la Unión Europea que active el mecanismo de Protección Civil para "coordinar y financiar" las intervenciones de emergencia en Venezuela.



El Gobierno español también ha explicado que se encuentra en contacto con las autoridades "para evaluar las necesidades" y ha trasladado su "total disposición para enviar toda la ayuda de emergencia necesaria". Ha ofrecido a Venezuela la ayuda de la UME así como de la Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo (AECID). El Ministerio de Defensa está preparando el envío de 54 rescatistas del equipo USAR a Venezuela para colaborar en las tareas de rescate. La función principal de esta unidad es la de localizar, estabilizar y extraer a víctimas atrapadas bajo estructuras colapsadas, espacios confinados o escenarios de grandes desastres.

El Gobierno alemán ha ofrecido hasta seis aviones de transporte militar A400M para prestar ayuda rápida a Venezuela tan pronto como se solicite el apoyo a Berlín. El A400M se puede utilizar principalmente como medio de transporte de personal y material, permitiendo, por ejemplo, el rápido traslado de suministros de ayuda de la Agencia Federal de Ayuda Técnica (THW) o de la Cruz Roja Alemana (DRK). Además, esta aeronave táctica puede ser adaptada para misiones de evacuación médica (MedEvac) y emplearse para el transporte sanitario de pacientes.

El ministro de Bélgica de Asuntos Exteriores, Maxime Prévot, ha expresado también que "si se activa el Mecanismo de Protección Civil de la Unión Europea, Bélgica está dispuesta a prestar asistencia".

El Gobierno chino expresó este jueves sus condolencias por los dos terremotos de magnitud 7,2 y 7,5 sufridos por Venezuela y señaló que está dispuesto a ofrecer, de acuerdo con las necesidades del país, "toda la ayuda" que esté a su alcance.

El primer ministro de la India, Narendra Modi, también ha ofrecido este jueves sus condolencias a Venezuela y ha asegurado que su país está dispuesto a prestar ayuda. "La India está dispuesta a prestar toda la ayuda posible", ha escrito en X.

El presidente ruso, Vladímir Putin, expresó este jueves sus condolencias a la presidenta encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez. Paralelamente, el portavoz del Kremlin, Dmitri Peskov, ha señalado que si las autoridades solicitan asistencia a Rusia, la cuestión se consideraría con prontitud. Si hay solicitudes de nuestros amigos venezolanos, por supuesto, serán atendidas con prontitud", ha dicho.