El Gobierno colombiano ha declarado este lunes la situación de "desastre nacional" por el terremoto de magnitud 7,4 que ha causado al menos 111 muertos en el país.

"A las 12:30 (19:30 en Euskal Herria) teníamos 111 fallecidos, 87 heridos, 1575 viviendas averiadas, 37 completamente destruidas, 61 edificios colapsados, 18 centros de salud y 52 centros educativos averiados", ha declarado el presidente, Abelardo de la Espriella, en su primer declaración pública tras el terremoto.

La mayor cantidad de fallecidos se ha registrado por el momento en el departamento de Risaralda, donde hay 40 muertos, seguido por 27 en el Valle del Cauca y cuatro en el Chocó, epicentro del terremoto, ha señalado la Asociación Colombiana de Ciudades Capitales (Asocapitales) en un comunicado.

El temblor ha sacudido gran parte de Colombia, según el Servicio Geológico Colombiano (SGC), a las 7:34 (14:34 en Euskal Herria) del lunes, con epicentro en San José del Palmar, en el departamento de Chocó.

El sismo se ha registrado a una profundidad de 107 kilómetros, en el noroeste de Colombia, en la costa del Pacífico (al principio, las informaciones apuntaban a una profundidad de 82 kilómetros).

El temblor se ha sentido en numerosas ciudades: Bogotá, Cali, Popayán, Manizales, Armenia, Pereira, Medellín y otras del centro y el oeste del país.

Hay fachadas con desprendimientos en Cali y en Manizales. En la última, además, ha sufrido daños la torre de la catedral.

"Hay muchos edificios agrietados", ha dicho el alcalde de Cali, Alejandro Eder, en declaraciones a la emisora Blu Radio. No hay información sobre víctimas.

En Pereira, capital del departamento de Risaralda, muchos edificios han sufrido importantes daños en su estructura, entre ellas el aeropuerto, y algunas se han derrumbado parcialmente.

Por su parte, el alcalde de Bogotá, Carlos Fernando Galán, ha señalado que, de momento, "no hay reporte de afectaciones ni daños estructurales, solo algunas grietas en edificios".

Un total de siete aeropuertos han suspendido su actividad a causa del terremoto, según ha informado Aeronáutica Civil, encargado del control y la regulación de la aviación civil en el país, destacando que Pereira, Manizales, Quibdo, Armenia, Cartago, Buenaventura y Alfonso Bonilla Aragón son los aeródromos afectados.

Así, sus operaciones aéreas de sus terminales permanecerán suspendidas hasta evaluar daños estructurales en la infraestructura, mientras el organismo estatal continúa realizando seguimiento a la situación e informará oportunamente cualquier novedad.