Israel rechaza el plan de 15 puntos de EE. UU. para Gaza
El primer ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, ha rechazado este domingo el plan de 15 puntos para la Franja de Gaza impulsado por el presidente estadounidense, Donald Trump, y ha asegurado que sus tropas no se retirarán del enclave hasta que Hamás esté completamente desarmado.
«Israel rechaza el documento de 15 puntos», ha afirmado Netanyahu en un vídeo publicado en redes sociales. El primer ministro israelí ha precisado que el desarme debe incluir «todas las armas», tanto pesadas como ligeras.
Netanyahu ha señalado que Israel mantiene conversaciones con EEUU después de rechazar el acuerdo, que había sido aceptado por Hamás y otras milicias palestinas armadas. «Algunas» de las propuestas estadounidenses son aceptables y otras no, ha indicado.
Netanyahu descarta un Estado palestino
Además, ha reiterado que mientras permanezca al frente del Gobierno israelí no habrá un Estado palestino, ni en Gaza ni en Cisjordania. «La existencia de Israel y la seguridad de todos los ciudadanos de Israel no están sujetas a negociación», ha afirmado.
El rechazo se produce después de que Nickolay Mladenov, director general de la Junta de Paz para Gaza, confirmara que el gabinete de seguridad israelí había dado luz verde a la entrada en Gaza de una Fuerza Internacional de Estabilización, una misión de paz impulsada por Trump.
Hamás reafirma su compromiso con el plan de Trump
Por su parte, Hamás ha reafirmado su «firme compromiso» con el plan de 15 puntos de Donald Trump y ha reclamado que se cumplan todas las fases del acuerdo. El grupo islamista ha señalado que esto debe permitir completar el alto el fuego, poner fin a los ataques contra la población palestina, culminar la retirada de las tropas israelíes y abrir los pasos fronterizos.
Asimismo, ha reclamado la entrada de ayuda humanitaria y suministros y el inicio de la reconstrucción de Gaza. Hamás no ha hecho referencia al desarme en su último comunicado y ha pedido a los países mediadores —Egipto, Turquía y Catar— y a la Junta de Paz que garanticen que Israel cumple lo acordado.
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