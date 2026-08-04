CRISIS MIGRATORIA
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Bruselas dice que la UE ha "superado la prueba" en Ceuta y pide "acelerar las reformas migratorias" europeas

Tras la crisis migratoria de Ceuta, el comisario europeo de Interior y Migración, Magnus Brunner, ha sostenido que "ahora la clave para la Unión Europea está en actuar unida y sacar también las conclusiones correctas de estos acontecimientos".
Magnus Brunner
El comisario europeo de Interior y Migración, Magnus Brunner, hoy en Bruselas. Foto: EFE
Euskaraz irakurri: Bruselak esan du EBk "proba gainditu" duela Ceutan, eta Europako migrazio erreformak bizkortzeko eskatu du
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EITB

Última actualización

La Unión Europea ha "superado la prueba" tras la crisis migratoria de Ceuta al lograr controlar la situación y evitar movimientos hacia el resto del espacio Schengen, aunque el episodio obliga a extraer "las lecciones correctas" y acelerar la aplicación de las nuevas políticas europeas en materia de fronteras y migración. 

Así lo ha dicho el comisario europeo de Interior y Migración, Magnus Brunner, durante la rueda de prensa posterior a la reunión extraordinaria de ministros de Interior de la UE. "De momento, está claro que Europa ha superado la prueba. Estas personas no han podido acceder al espacio Schengen y la seguridad en la frontera se ha resuelto con rapidez. Ahora la clave para la Unión Europea está en actuar unida y sacar también las conclusiones correctas de estos acontecimientos", ha sostenido el político austriaco.

Brunner ha subrayado que el ministro de Interior del Gobierno de España, Fernando Grande-Marlaska, ha confirmado durante el encuentro que la situación está "bajo control", que "nadie ha pasado al territorio continental de España" y que el espacio de libre circulación dentro de la Unión "no se ha visto afectado", al tiempo que ha atribuido este resultado a la cooperación entre España, Marruecos y las instituciones europeas.

"Europa nunca ha tenido tanto control sobre la migración ilegal en las últimas décadas", ha sostenido el comisario, quien ha advertido, sin embargo, de que lo ocurrido en Ceuta demuestra que "esas imágenes dramáticas superan a las mejores estadísticas" y que, a su juicio, el episodio ha puesto a prueba la resiliencia europea y la protección de las fronteras exteriores, por lo que ha defendido reforzar la respuesta común ante este tipo de situaciones.

En este contexto, el comisario ha confirmado además que Bruselas negocia con Marruecos un acuerdo de asociación "completo" en el que la migración constituye "uno de los elementos centrales", aunque ha desvinculado esas conversaciones de los acontecimientos registrados en Ceuta y ha insistido en que la cooperación con Rabat ha resultado "importante" para restablecer el control de la situación y facilitar el rápido retorno de quienes cruzaron la frontera de forma irregular.

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