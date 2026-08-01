Von der Leyen dice que "es necesario reforzar aún más" el control de fronteras europeas
La presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, ha subrayado este sábado que, aunque "contamos con un sistema sólido" de control de fronteras europeas, "es necesario reforzarlo aún más", en relación a la situación en Ceuta.
Así lo ha advertido la mandataria tras una videoconferencia con el comisario europeo de Interior, Magnus Brunner, y la comisaria para el Mediterráneo, Dubravka Šuica, a quienes ha encargado prestar apoyo a las autoridades españolas y marroquíes para supervisar la crisis migratoria ocurrida en Ceuta en los últimos días.
Von der Leyen, se ha congratulado de que "la gran mayoría de las personas que llegaron de forma ilegal han regresado a Marruecos, gracias a la eficaz labor de las fuerzas del orden españolas y marroquíes", así como que "ni una sola persona ha llegado a la España peninsular ni al resto de la UE".
"Esto demuestra por qué es importante el control de nuestras fronteras europeas. Contamos con un sistema sólido, pero es necesario reforzarlo aún más", ha manifestado la política conservadora alemana.
Asimismo, ha advertido que "debemos permanecer alerta en todos los puntos de entrada críticos y mantener una estrecha coordinación entre todas las autoridades" e insta a realizar "un proceso de análisis de las lecciones aprendidas para mejorar nuestra resiliencia europea".
Finalmente, la jefa del Ejecutivo europeo se ha unido a la petición de convocar una videoconferencia extraordinaria "para hacer balance de lo ocurrido", tal y como han pedido en una carta ministros de 22 países europeos y el propio presidente del Gobierno español, Pedro Sánchez. "La lucha contra la migración ilegal requiere solidaridad y una respuesta europea unida", ha zanjado Von der Leyen.
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