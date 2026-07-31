Doble cita en casa

Será este viernes, 31 de julio, y el sábado, 1 de agosto, con el grupo asturiano Marlon como artista invitado, y quedan todavía algunas entradas a la venta para ambos conciertos (pista, 66 euros).

Las puertas del recinto se abrirán a las 20:30 horas, y el concierto de La Oreja de Van Gogh está programado para las 22:00 horas.

El grupo pop donostiarra se reencontrará así con el público de su ciudad dentro de la gira “Tantas cosas que contar”, que arrancó el 9 de mayo en el BEC de Barakaldo y marca el regreso de la vocalista Amaia Montero a la banda 18 años después de su salida.

Los días 20 y 21 de noviembre La Oreja de Van Gogh estará en Pamplona, en el Navarra Arena, y el 5 de diciembre volverá al BEC, antes de comenzar, en marzo de 2027, el tramo latinoamericano del tour con conciertos en Ecuador, Colombia, Perú, Uruguay, Argentina y Chile.