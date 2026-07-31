La Oreja de Van Gogh
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Doble cita en casa

La gira “Tantas cosas que contar”, que marca el regreso de la cantante Amaia Montero a La Oreja de Van Gogh, llega este fin de semana a San Sebastián. La cita es en Ilunbe, en el Donostia Arena, el viernes y el sábado.

La Oreja de Van Gogh. Foto: Bernardo Doral.
La Oreja de Van Gogh. Foto: Bernardo Doral.
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EITB

Última actualización

La Oreja de Van Gogh, en su formación de 2026 con Amaia Montero de nuevo al frente e Imanol Goikoetxea sustituyendo al miembro fundador de la banda Pablo Benegas, volverá a ver San Sebastián, esta vez en 2026 desde encima del escenario del Donostia Arena de Ilunbe y no “en el siglo XXVI desde mi nave espacial”.

Será este viernes, 31 de julio, y el sábado, 1 de agosto, con el grupo asturiano Marlon como artista invitado, y quedan todavía algunas entradas a la venta para ambos conciertos (pista, 66 euros).

Las puertas del recinto se abrirán a las 20:30 horas, y el concierto de La Oreja de Van Gogh está programado para las 22:00 horas.

El grupo pop donostiarra se reencontrará así con el público de su ciudad dentro de la gira “Tantas cosas que contar”, que arrancó el 9 de mayo en el BEC de Barakaldo y marca el regreso de la vocalista Amaia Montero a la banda 18 años después de su salida.

Los días 20 y 21 de noviembre La Oreja de Van Gogh estará en Pamplona, en el Navarra Arena, y el 5 de diciembre volverá al BEC, antes de comenzar, en marzo de 2027, el tramo latinoamericano del tour con conciertos en Ecuador, Colombia, Perú, Uruguay, Argentina y Chile. 

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