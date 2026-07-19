THE BAD PLUS
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The Bad Plus ofrece en el Festival de Jazz de Vitoria-Gasteiz uno de los últimos conciertos de su gira de despedida

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18:00 - 20:00
Euskaraz irakurri: The Bad Plus taldeak bere agur-birako azken kontzertuetako bat eskainiko du Gasteizko Jazzaldian
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Agencias | EITB

Última actualización

The Bad Plus ofreció en el Festival de Jazz de Vitoria-Gasteiz uno de los últimos conciertos de su gira de despedida. La banda estadounidense, que pone fin a una trayectoria de 26 años, 16 discos y miles de actuaciones, protagonizó una de las citas más emotivas de la última jornada de la 49.ª edición del certamen. Temas como Giant y Anthem for the Earnest hicieron vibrar al público de Mendizorrotza.

Festival de Jazz 2025 Vitoria-Gasteiz Conciertos Música

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