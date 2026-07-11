Arde Bogotá hace vibrar Kobetamendi con una aparición sorpresa en BBK Live 2026

El festival, que ha comenzado hoy, 9 de julio, en el parque Kobetamendi de Bilbao, se prolongará hasta el 11 de julio. El evento celebra este año su 20.º aniversario especial con un encuentro que reunirá a artistas tanto internacionales como locales a lo largo de tres días. Sobre el escenario se darán cita nombres como Robbie Williams, Calvin Harris, Lily Allen e Interpol, junto a grupos vascos como Aimarz o Gar.