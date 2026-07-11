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Arde Bogotá hace vibrar Kobetamendi con una aparición sorpresa en BBK Live 2026

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18:00 - 20:00
Euskaraz irakurri: Arde Bogotak Kobetamendi girotu du, iragarri gabeko agerraldi batekin BBK Live jaialdian
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EITB

Última actualización

La banda murciana ha irrumpido sobre el escenario Nagusia de Kobetamendi este sábado, en uno de los momentos más memorables del BBK Live 2026. Anunciado bajo el nombre de su nuevo tema, 'Bigger Splash', el grupo había pasado prácticamente inadvertido en los carteles.

Bilbao BBK Live 2026 Bilbao Bizkaia Música

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