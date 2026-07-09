Dos estrellas de la electrónica británica encabezan la primera noche del Bilbao BBK Live
Calvin Harris, David Byrne y fka twigs son los nombres más populares de la primera jornada del festival este jueves. Además, también se podrá disfrutar de los conciertos de Sara Zozaya y Gar.
El festival Bilbao BBK Live abrirá sus puertas este jueves a las 17:30 con el concierto de Gar (17:30), ganador del Concurso de Maquetas de Gaztea. A partir de entonces, el festival desarrollará su ecléctica programación durante tres días en Kobetamendi hasta la madrugada del domingo.
La primera noche, dos estrellas británicas de la música electrónica tomarán el escenario Nagusia: fka twigs y Calvin Harris. La primera presentará (22:30) el disco experimental Eusexua ante el público del Bilbao BBK Live, en un año en el que ha suspendido su gira estadounidense y el concierto que debía dar en el festival de Coachella.
A continuación, el músico, DJ y productor Calvin Harris desgranará una colección de hits recopilada durante 20 años. El icono de la música dance comenzará su espectáculo a la 01:40 para cerrar el escenario principal.
Además Gar, Sara Zozaya presentará su EP attä en el escenario San Miguel (17:30), y durante la tarde pasarán por los diferentes escenarios Las Petunias, Belén Aguilera y Dani Fernández.
Tras el anochecer, la estadounidense hemlocke springs ofrecerá pop de dormitorio y sintentizadores en la carpa Johnnie Walker (21:55). En el escenario Repsol, la maliense Fatoumata Diawara mostrará al público bilbaíno música tradicional de su país, soul y jazz.
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