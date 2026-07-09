Fallece la cantante Bonnie Tyler, leyenda de la música pop, a los 75 años
La cantante Bonnie Tyler, una de las voces más emblemáticas del pop y rock de los años 80, ha muerto a los 75 años, según informa la cadena británica BBC.
La cantante británica Bonnie Tyler, conocida sobre todo por su éxito "Total Eclipse of the Heart", ha muerto a los 75 años, según un comunicado publicado este jueves en su página web.
Tyler ha fallecido "inesperadamente" en un hospital de Portugal donde recibía tratamiento, según ha informado su familia en la nota. "Por ahora pedimos privacidad para afrontar esta tragedia", puntualiza el comunicado.
La cantante protagonizó una carrera de casi medio siglo en la que dominó géneros como el pop o el rock con su voz ronca y potente, cosechando grandes éxitos internacionales como "It's a Heartache" y "Total Eclipse of the Heart".
La artista había sido sometida hace unas semanas a una operación intestinal en el Hospital de Faro, en la región del Algarve (Portugal), país en el que residía desde hacía varios años.
Su legado, que incluye 18 álbumes de estudio, le llevó a optar a tres premios Grammy entre 1984 y 1995, así como a otros tres premios Brit en 1977, 1984 y 1986. Aunque no llegó a alzarse con los galardones, su inconfundible estilo la sitúa como una de las artistas más personales de las últimas décadas.
La cantante británica demostró en sus últimas giras que la edad era solo un número. Un claro ejemplo fue su aclamado concierto en el festival Magdalena Deluxe de Santander, donde a sus 70 años ofreció un intenso repaso a su carrera musical de hora y media de duración en plena forma.
Te puede interesar
Desvelada una de las sorpresas del Bilbao BBK Live: Arde Bogotá estará en Kobetamendi
Programados en el festival bajo el seudónimo Bigger Splash, nombre de su nuevo single, el grupo murciano tocará el sábado a las 18:00 horas en el escenario principal.
Jose Gonzalez enciende la música del Bilbao BBK Live
El cantautor sueco ofreció anoche un concierto en el Museo Guggenheim Bilbao, dentro del ciclo Bereziak del festival Bilbao BBK Live. Los altavoces comenzarán a rugir este jueves en Kobetamendi, y la música no cesará en la ciudad hasta el próximo domingo.
20 años, 20 conciertos memorables del Bilbao BBK Live
El festival de música que se celebra en el alto de Kobetamendi cumple este año su vigésimo aniversario. Repasamos los momentos más inolvidables y los conciertos que han marcado un hito.
Kobetamendi espera ya al público
El festival BIlbao BBK Live celebrará su 20º aniversario del 9 al 11 de julio al son de Robbie Williams, Calvin Harris, Lily Allen, Idles y otros grupos y artistas. El recinto ya está listo.
Glad Is The Day vuelve en su décima edición con Lup, Maruxak y Safety Pins
El festival, diurno y gratuito, ofrecerá conciertos, sesiones de DJ, picnics, un mercadillo y actividades infantiles de 12:00 a 21:00 en el parque Cristina-Enea de San Sebastián.
Los tesoros ocultos del Bilbao BBK Live
Sara Zozaya, Apparat, Tomora, Fatoumata Diawara, Cervatana... Recopilamos algunas de las propuestas más interesantes que hemos encontrado a la sombra de las grandes letras del cartel del Bilbao BBK Live.
Ya se pueden recoger las pulseras del BBK Live: ¡No olvides la tuya!
Gran cantidad de gente se ha acercado esta mañana a la Sala BBK para cambiar las entradas por las pulseras. La pulsera es obligatoria para entrar al festival y para comprar dentro. No se aceptará efectivo ni tarjetas. Además, no se podrá coger el autobús del festival sin la pulsera
El poderoso saxofón de Immanuel Wilkins cierra el Getxo Jazz
El cuarteto del saxofonista estadounidense ha sido el protagonista de la última noche del festival getxoztarra. El concierto de Willkins ha estado precedido de la actuación de la banda francesa Lurium, ganadora del Concurso de Bandas de la 49ª edición del festival de Getxo.
El saxofón de Camille Thurman protagoniza la segunda noche del Getxo Jazz
Camille Thurman & The Darrell Green Quartet han sido los encargados de actuar en Muxikebarri durante la segunda jornada del festival de jazz de Getxo. Thurman, primera mujer de la prestigioso Jazz at Lincoln Center Orchestra, ha tocado acompañada por el cuarteto del legendario batería de post-bop Darrell Green: Gregory Glassman (trompeta), Paul Beaundry (bajo) y David Bryant (piano).