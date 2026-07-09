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Fallece la cantante Bonnie Tyler, leyenda de la música pop, a los 75 años

La cantante Bonnie Tyler, una de las voces más emblemáticas del pop y rock de los años 80, ha muerto a los 75 años, según informa la cadena británica BBC.

Foto: EITB
Euskaraz irakurri: Bonnie Tyler hil da, pop musikaren mitoa
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EITB

Última actualización

La cantante británica Bonnie Tyler, conocida sobre todo por su éxito "Total Eclipse of the Heart", ha muerto a los 75 años, según un comunicado publicado este jueves en su página web.

Tyler ha fallecido "inesperadamente" en un hospital de Portugal donde recibía tratamiento, según ha informado su familia en la nota. "Por ahora pedimos privacidad para afrontar esta tragedia", puntualiza el comunicado.

La cantante protagonizó una carrera de casi medio siglo en la que dominó géneros como el pop o el rock con su voz ronca y potente, cosechando grandes éxitos internacionales como "It's a Heartache" y "Total Eclipse of the Heart".

La artista había sido sometida hace unas semanas a una operación intestinal en el Hospital de Faro, en la región del Algarve (Portugal), país en el que residía desde hacía varios años.

Su legado, que incluye 18 álbumes de estudio, le llevó a optar a tres premios Grammy entre 1984 y 1995, así como a otros tres premios Brit en 1977, 1984 y 1986. Aunque no llegó a alzarse con los galardones, su inconfundible estilo la sitúa como una de las artistas más personales de las últimas décadas.

La cantante británica demostró en sus últimas giras que la edad era solo un número. Un claro ejemplo fue su aclamado concierto en el festival Magdalena Deluxe de Santander, donde a sus 70 años ofreció un intenso repaso a su carrera musical de hora y media de duración en plena forma.

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