Bonnie Tyler hil da, pop musikaren mitoa
Besteak beste, "Total Eclipse of the Heart" arrakastagatik ezaguna, 80ko hamarkadako abeslari ikonikoa bart zendu da, 75 urterekin, familiak ohar baten bidez jakinazi duenez.
Bonnie Tyler abeslari britainiarra, besteak beste "Total Eclipse of the Heart" arrakastagatik ezaguna, 75 urterekin hil da ustekabean Portugalgo ospitale batean.
Haren familiak ohar baten bidez eman du heriotzaren berri, eta "tragedia" honi aurre egiteko "pribatutasuna" eskatu dute. Duela aste batzuk hesteetako ebakuntza bat egin zioten abeslariari Faroko Ospitalean, Algarven (Portugal), hantxe bizi baitzen azken urteetan.
Musikariak ia mende erdiko ibilbidea osatu zuen, eta pop nahiz rock generoak menderatu zituen bere ahots latz eta indartsuarekin. Nazioarteko arrakasta handiak lortu zituen, aipatutako kantuaz gain, "It's a Heartache" ezagunarekin.
Guztira 18 estudio-album argitaratu zituen. Horri esker, hiru Grammy saritarako izendatu zuten 1984 eta 1995 artean, eta beste hiru Brit saritarako 1977, 1984 eta 1986an. Garaikurrak eskuratu ez bazituen ere, bere estilo bereziak azken hamarkadetako artista garrantzitsuenetako bat bezala kokatzen du.
Bere azken biretan adina zenbaki bat besterik ez zela erakutsi zuen galesarrak, sasoian jarraitzen zuela agerian utziz. Horren adibide argia izan zen Santanderreko Magdalena Deluxe jaialdian eman zuen kontzertua; 70 urterekin. Ordu eta erdiko emanaldia eskaini zuen bere ibilbideari errepasoa egiteko.
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