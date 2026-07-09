Kontzertu sorpresa
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Bilbao BBK Liveko sorpresetako bat, argituta: Arde Bogotá Kobetamendin izango da

Egitarauan Bigger Splash bere single berriaren izenez programatuta zegoen murtziar taldeak larunbatean joko du, 18:00etatik aurrera, agertoki nagusian. 

Arde Bogotá bart Mad Cool jaialdian
Arde Bogota, bart Mad Cool jaialdian. Argazkia: Efe.
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Natxo Velez | EITB

Azken eguneratzea

Bilbao BBK Live gaur, ostegunarekin, hasiko den jaialdiko antolatzaileek ezustekoak agindu dituzte aurtengo ediziorako, festibalaren 20. urteurrena dela eta. Gutxienez kontzertu sorpresa bat egongo da eguneko, eta larunbatekoa jakina da dagoeneko: Arde Bogotá taldeak single berria aurkeztuko du Nagusia agertokian, 18:00etatik aurrera.

BIlboko jaialdiaren egitarauan Bigger Splash izen misteriotsua ageri da tarte horretarako, Mad Cool Madrilgo jaialdiaren (atzo, asteazkena) eta Cruilla Bartzelonakoaren (ostiralean) karteletan errepikatzen zen talde ezezagunarena.

Atzo argitu zen misterioa, nolanahi den: Madrilgo jaialdian “Bigger Splash”i zegokion orduan, Arde Bogotá eszenaratu zen, eta “La noche” eta “Cowboys de la A3” diskoak kaleratu dituen murtziar laukoteak (boskotea, zuzenean gitarra bat gehituta) “Bigger splash” izeneko single berria aurkeztu zuen.

Kantua popera eta rockera joan-etorrian ibiltzen da, indietik abiatuta, eta hirugarren diskoa izango dutenaren bigarren aurrerakina da. 

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