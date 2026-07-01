Oskar Alegria zinemagileak irudiz jantzi du "Gertuegi" Maite Larbururen abestia
Zuzendari nafarrak "begirada zinematografiko eta artisauz" edertu du Maizter hernaniar musikariaren diskoan bildutako kantua.
Oskar Alegria zinemagileak ("Emak bakia", "Zumiriki", "Zinzindurrunkarratz") bere begirada berezia eskaini dio "Gertuegi" Maite Larburu hernaniar musikariaren kantuari. Maizter (2025) diskoan dago jasota "Gertuegi".
Oskar Alegriaren irudiak, Maite Larbururen musika, hitz eta ahotsak eta Vega Monteroren moldaketa elektronikoak biltzen ditu lanak.
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