Bideoklipa
Gorde
Kendu nire zerrendatik
Edukia gorde nahi duzu?
Hasi saioa edukia gordetzeko eta Orain-en abantailak aprobetxatzeko.

Oskar Alegria zinemagileak irudiz jantzi du "Gertuegi" Maite Larbururen abestia

Zuzendari nafarrak "begirada zinematografiko eta artisauz" edertu du Maizter hernaniar musikariaren diskoan bildutako kantua. 

"Gertuegi" Maite Larbururen kanturako Oskar Alegriak egin duen bideokliparen fotograma bat.

Azken eguneratzea

Oskar Alegria zinemagileak ("Emak bakia", "Zumiriki", "Zinzindurrunkarratz") bere begirada berezia eskaini dio "Gertuegi" Maite Larburu hernaniar musikariaren kantuari. Maizter (2025) diskoan dago jasota "Gertuegi". 

Oskar Alegriaren irudiak, Maite Larbururen musika, hitz eta ahotsak eta Vega Monteroren moldaketa elektronikoak biltzen ditu lanak. 

Euskal musika Musika

Zure interesekoa izan daiteke

Gehiago ikusi
Publizitatea
X