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Amaia Galindez, portugaletetarra Granadan: "Urduritasuna eta beldurra nagusitu da hemen"

Iragarkia
GRANADA,18/08/2026.- Desperfectos en una cochera del barrio granadino del Zaidón después de los numerosos terremotos registrados en Granada esta mañana. EFE/Pepe Torres.
18:00 - 20:00
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EITB

Azken eguneratzea

Granadako bizilagunen artean urduritasuna pil-pilean dago lurrikarak direla eta. Horixe kontatu digu Amaia Galindez portugaletetarrak, bertan bidaian dagoenak.

Espainia Lurrikarak Gizartea

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