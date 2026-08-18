74. ZINEMALDIA

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Los Javis, Araujo, Dhont edo Hamaguchiren film berriak eskainiko dituzte Zinemaldiko Perlak sailean

Guztira 16 film luze proiektatuko dira Perlak sailean eta guztiak, Olivier Nakache eta Eric Toledanoren 'Juste une illusion' izan ezik, Donostia Hiria Publikoaren Saria eskuratzeko lehiatuko dira. 

Javier Ambrossi eta Javier Calvoren 'La bola negra' filmeko irudi bat. 

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EITB

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74. Donostiako Zinemaldiaren Perlak sailean 16 film eskainiko dira, horietako gehienak munduko zinema jaialdi nagusietan aitortuak izan direnak. Horien artean ageri dira Los Javis, Araujo, Dhont, Hamaguchi, Hong-jin, Mungiu, Moretti, eta Zvyagintsev zinegileen azken lanak.

Hautatutako hamaika film Cannesen izan dira, tartean, Urrezko Palma eta zuzendari onenaren ex aequo sariak irabazi dituzten Fjord (Cristian Mungiu) eta La bola negra (Javier Ambrossi eta Javier Calvo). Beste film batzuk, berriz, Venezia, Berlin, Sundance eta halako beste jaialdi batzuetatik igaro dira. 

Andrey Zvyagintsev zinemagile errusiarrak emango dio hasiera Perlak sailari Minotaur (Epaimahaiaren Sari Nagusia Cannesen) film luzearekin.

Saileko film guztiak lehiatuko dira Donostia Hiria Publikoaren Saria eskuratzeko, Olivier Nakache eta Eric Toledanoren Juste une illusion izan ezik, hark lehiaz kanpo emango baitio amaiera Perlak sailari.

Sundancen Publikoaren Saria eta Epaimahaiaren Sari Nagusia lortu eta Berlinalen lehiaketa ofizialean parte hartu ondoren, Beth de Araujo zinemagile estatubatuarrak Josephine bere bigarren film luzea erakutsiko du Donostian. 

Na Hong-jin zuzendari hegokorearra lehenengoz izango da Donostiako Zinemaldian Hope pelikularekin. Hain zuzen ere, film hori Canneseko lehiaketa ofizialean hautatu zuten.

Veneziako Mostran estreinatu ondoren, Nanni Moretti zuzendari eta aktore italiarrak Succederà questa notte / It Will Happen Tonight aurkeztuko du Zinemaldian. Hain justu, iaz Donostian filmatu zen, partzialki. 

Ryusuke Hamaguchi zuzendari japoniarra Donostiara itzuliko da Cannesen emakumezko aktore onenaren saria lortu duen Soudain / All of a Sudden filmarekin. 

Lukas Dhont zinemagile belgikarrak bere hirugarren filma erakutsiko du Donostian, Coward. 2018an Perlak sailean aurkeztu zuen bere lehen film luzea izan zena (Girl). 

Zinemaldia Zinema Donostia

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