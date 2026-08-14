Zinemaldiak Urrezko Maskorra lortzeko lehian arituko diren sei film gehiago iragarri ditu
Jesse Eisenbergen eta Fred Cavayeren lanak, besteak beste, aurretik iragarritako hamar izenburuei batuko zaizkie Zinemaldiko Sail Ofizialean.
Fred Cavayeren, Jesse Eisenbergen, Amanda Kernellen eta Gabriel Martinsen film berriak, Ah Biaoren eta Tony Vahlen film luzeetan egindako debutekin batera, Donostiako Zinemaldiaren 74. edizioko Sail Ofizialean lehiatuko dira. Horien filmei aurretik iragarritako hamar lanak gehituko zaizkie Urrezko Maskorra eta palmares ofizialeko gainerako sariak eskuratzeko lehian.
Ah Biao (Txina, 1990), Bian jing / Border
Bangkoken bizi den zuzendari, gidoilari eta argazki-zuzendariaren lehen film luzea mugako herri batean girotuta dago. Bertan, tratu txarren ondorioz bizitza gogorra izan duen meatzari bat krimen bat egitera behartuta dago.
Fred Cavaye (Frantzia, 1967), Les Misérables
Gidoilari eta zuzendari frantziarra Victor Hugoren Miserableak lanaren egokitzapen berri batekin lehiatuko da, besteak beste, Vincent Lindon, Tahar Rahim eta Noémie Merlant protagonista dituena.
Jesse Eisenberg (AEB, 1983), The Debut
Eisenbergek zuzendari gisa egin duen hirugarren film luzean, The Debut-ek musikaren izar bihurtutako etxekoandre lotsati baten jarraipena egiten du. Filma Eisenbergek berak idatzi, zuzendu eta ekoitzi du, eta bera da musikaren eta jatorrizko letren konpositorea.
Amanda Kernell (Suedia, 1986), Garrat du váimmu / Brace Your Heart
Suediako zuzendariaren filmean, neska gazte batek ahal duen guztia egiten duen bere familiaren elur-oreinak bizirik mantentzeko. Bere mugak gainditu eta bere benetako maitasunari uko egiten dio.
Gabriel Martins (Brasil, 1987), Vicentina pede desculpas / On Behalf of My Son
Brasildarraren hirugarren film luzean, emakume batek bere semeak eragindako istripu batek kaltetutako familien barkamena bilatzen du.
Tony Vahl, Krux
Benetako gertakarietan oinarrituta, Vahlek film luzean egindako debutak II. Mundu Gerraren amaieran Alemaniako ipar-ekialdeko herri txiki baten istorio iluna kontatzen du.
Sei film luze horiek Urrezko Maskorra lortzeko lehiatuko diren hamar film hauei gehitu behar zaizkie:
- El mal padre, Roberto Bueso.
- 7:40 ce matin-là / Milo, Nicole Garcia.
- Sants / Saints, Mikel Gurrea.
- Muyou no hito / In My Father 's Room, Maha Harada.
- Mis muertos tristes / My Sad Dead, Pablo Larrain.
- Tender Loving Care, Mike Leigh.
- Markens Grode / Growth of the Soil, Hans Petter Moland.
- Glaxo, Benjamin Naishtat.
- 5 minutos más / 5 more minutes, Javier Ruiz Caldera.
- Artakalan / What Remains, Yeşim Ustaoğlu.
Zure interesekoa izan daiteke
Leihoa irekita izan arren, pantailarik ez
Werner Herzog, Donostia saria
Zuzendari, gidoilari, ekoizle eta aktore alemaniarrari Zinemaldiko ohorezko sari ospetsuenetako bat emango diote. Herzogek inaugurazio-ekitaldian jasoko du saria, eta bere azken filma aurkeztuko du: Bucking Fastard.
Manolo Solo espainiar aktorea hil da
Andaluziar aktoreak, "Cerrar los ojos" eta "Una quinta portuguesa" flimen protagonistak, 62 urte zituen.
Hamalau zinemagilek beren lehen edo bigarren filmak aurkeztuko dituzte New Directorsen
Javier Giner barakaldar zuzendariak “Esta soledad” bere estreinako pelikula aurkeztuko du Zinemaldiaren atal honetan.
Eta sirenek kantu ez bazuten egin?!
Sirenen isiltasunaren kontra (edo alde) egin behar izan zuten borroka The Odissey filmaren musikaz arduratu zirenek, Suedian jaiotako Ludwig Göransson musikari hiru Oscar sariduna buru zela. Erabaki sendoak, ezin utzizkoak hartu zituzten. Lehengo eta kasik garrantzi handienetakoa: orkestrarik ez zen izango.
Urriaren 9an iritsiko da zinemetara “Inurri itsuak” Igor Legarretaren filma
Euskarazko pelikulak Ramiro Pinillaren eleberri bat du oinarri, eta antzeztaldea Urko Olazabal, Itziar Ituño, Josean Bengoetxea, Miren Gaztañaga eta Carlos Santosek osatzen dute.
Pablo Larrain, Mike Leigh eta Yesim Ustaoglu lehiatuko dira Donostiako Urrezko Maskorra lortzeko
Zinemagile horien film luze berriak Donostia Zinemaldiko Urrezko Maskorra lortzeko lehiatuko dira, Nicole Garcia, Maha Harada, Hans Petter Moland eta Benjamín Naishtaten azken lanekin batera.
Ione Hernandezen "Hermanas" filma Torontoko zinema jaialdian estreinatuko da
Pelikulak EITBren babesa du, eta Bizkaiko eta Madrilgo hainbat tokitan filmatu dute. Elena Anaya eta Emma Suarez aktoreak dira protagonistak.
Mikel Gurrea, Koldo Almandoz eta David Perez Sañudoren film berrienak Zinemaldiko Sail Ofizialean izango dira
“Sants” Mikel Gurrearen filma Urrezko Maskorrerako lehian arituko da Donostiako zinema jaialdian, eta “Azken agurra” Almandozena eta “Sacamantecas” Perez Sañudorena, biak ere euskarakoak, lehiatik kanpo ikusiko dira. Zinemaldiak 74. edizioan pantailaratuko dituen hainbat euskal film aurkeztu ditu, Madrilen.