ZINEMALDIA

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Zinemaldiak Urrezko Maskorra lortzeko lehian arituko diren sei film gehiago iragarri ditu

Jesse Eisenbergen eta Fred Cavayeren lanak, besteak beste, aurretik iragarritako hamar izenburuei batuko zaizkie Zinemaldiko Sail Ofizialean.

(Foto de ARCHIVO) 16 February 2025, United Kingdom, London: American actor Jesse Eisenberg poses for photos on the red carpet of the 78th British Academy Film Awards at the Royal Festival Hall. Photo: James Manning/PA Wire/dpa 16/2/2025 ONLY FOR USE IN SPAIN

Jesse Eisenberg, artxiboko irudi batean. Argazkia: Europa Press.

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EITB

Azken eguneratzea

Fred Cavayeren, Jesse Eisenbergen, Amanda Kernellen eta Gabriel Martinsen film berriak, Ah Biaoren eta Tony Vahlen film luzeetan egindako debutekin batera, Donostiako Zinemaldiaren 74. edizioko Sail Ofizialean lehiatuko dira. Horien filmei aurretik iragarritako hamar lanak gehituko zaizkie Urrezko Maskorra eta palmares ofizialeko gainerako sariak eskuratzeko lehian.

Ah Biao (Txina, 1990), Bian jing / Border

Bangkoken bizi den zuzendari, gidoilari eta argazki-zuzendariaren lehen film luzea mugako herri batean girotuta dago. Bertan, tratu txarren ondorioz bizitza gogorra izan duen meatzari bat krimen bat egitera behartuta dago.

Fred Cavaye (Frantzia, 1967), Les Misérables

Gidoilari eta zuzendari frantziarra Victor Hugoren Miserableak lanaren egokitzapen berri batekin lehiatuko da, besteak beste, Vincent Lindon, Tahar Rahim eta Noémie Merlant protagonista dituena.

Jesse Eisenberg (AEB, 1983), The Debut

Eisenbergek zuzendari gisa egin duen hirugarren film luzean, The Debut-ek musikaren izar bihurtutako etxekoandre lotsati baten jarraipena egiten du. Filma Eisenbergek berak idatzi, zuzendu eta ekoitzi du, eta bera da musikaren eta jatorrizko letren konpositorea.

Amanda Kernell (Suedia, 1986), Garrat du váimmu / Brace Your Heart

Suediako zuzendariaren filmean, neska gazte batek ahal duen guztia egiten duen bere familiaren elur-oreinak bizirik mantentzeko. Bere mugak gainditu eta bere benetako maitasunari uko egiten dio.

Gabriel Martins (Brasil, 1987), Vicentina pede desculpas / On Behalf of My Son

Brasildarraren hirugarren film luzean, emakume batek bere semeak eragindako istripu batek kaltetutako familien barkamena bilatzen du.

Tony Vahl, Krux

Benetako gertakarietan oinarrituta, Vahlek film luzean egindako debutak II. Mundu Gerraren amaieran Alemaniako ipar-ekialdeko herri txiki baten istorio iluna kontatzen du.

Sei film luze horiek Urrezko Maskorra lortzeko lehiatuko diren hamar film hauei gehitu behar zaizkie:

  • El mal padre, Roberto Bueso.
  • 7:40 ce matin-là / Milo, Nicole Garcia.
  • Sants / Saints, Mikel Gurrea.
  • Muyou no hito / In My Father 's Room, Maha Harada.
  • Mis muertos tristes / My Sad Dead, Pablo Larrain.
  • Tender Loving Care, Mike Leigh.
  • Markens Grode / Growth of the Soil, Hans Petter Moland.
  • Glaxo, Benjamin Naishtat.
  • 5 minutos más / 5 more minutes, Javier Ruiz Caldera.
  • Artakalan / What Remains, Yeşim Ustaoğlu.
Zinemaldia Zinema Donostia

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