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Hamalau zinemagilek beren lehen edo bigarren filmak aurkeztuko dituzte New Directorsen

Javier Giner barakaldar zuzendariak “Esta soledad” bere estreinako pelikula aurkeztuko du Zinemaldiaren atal honetan. 

Javier Giner en "Esta soledad"
Javier Giner zuzendari barakaldarrak "Esta soledad" aurkeztuko du Zinemaldiko New Directors sailean
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EITB

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Hamalau zinemagile lehiatuko dira irailean Donostiako Zinemaldian, New Directors-Kutxabank saria irabazteko.

Jaialdiko atal honek zuzendarien lehen edo bigarren filmei nazioarteko bidea irekitzea du helburu, eta 50.000 euroko saria ematen du, Kutxabanken babespean.

'El mal hijo/The Bad Son'ek, Jaime Lorente aktore espainiarraren opera primak, irekiko du atala. Landa inguruko familia batean zauriak belaunaldiz belaunaldi nola transmititzen diren ikasiko du protagonistak, eta horiek sendatzen ahaleginduko da, ahal duen neurrian.

Bestalde, Naëmi Ada alemaniarrak bere opera prima estreinatuko du, 'Body of Glass', mutil lagunarekin haserretu ondoren harreman toxikoa eten eta bizitza paraleloa egiten hasiko den neska dantzari gazte baten istorioa kontatzen duen filma.

'Lluvia'k, Rodrigo García Saiz mexikarraren bigarren filmak, herriko albaitari baten eta bertako jauntxo baten artean heriotzaren bidez sortzen den lotura kontatuko du Donostian.

Halaber, Marlene Emilie Lyngstad Danimarkan bizi den zinegile norvegiarrak 'Cute' filma erakutsiko du Donostiako jaialdian, azaleratu ezin dituen sentimendu ito batzuek kezkatuta bizi den gizon baten istorioa.

'The Ballet Lesson', Kazuya Murayama zuzendari japoniarraren bigarren lana, seme-alaben bila Japoniara itzuli den errusiar soldadu ohi baten esperientziaz ari da.

Ayana Nurdinova errealizadore kazakhstandarra 'Mugalim' opera primarekin lehiatuko da Zinemaldian. Musika irakasle bat Balkhash herritik alde egiteko irrikan dago, baina bidean ikasiko du musika leku guztietan dela garrantzitsua.

Bestalde, Massih Parsaei irandarrak 'Lovers Sleep Alone' filmarekin egin du debuta film luzeeetan, Berlinen lan prekarioak dituen irandar gazte erbesteratu baten bizitza erretratatzen duen filmarekin. Lu Po-Shun taiwandarrak, bestalde, gazte baten borroka islatu du 'Ri Guang/Will You Still Be My Friend' bere lehen filmean: ez du adiskide singapurtar batekin duen harremana galdu nahi. 

'Obuvkite na bashta mi/My Father' s Shoes' lanak lehen aldiz ekarriko du Donostiara Hristo Simeonov bulgaria. Emakume gazte batek eta haren amak aita eta senarra zutenaren gorpua identifikatu beharko dute, harengandik urrun bizi eta gero. 

Thomas Woodroffe txiletarrak 'Bloque erráticos/Erratics' bere lehen film luzea aurkeztuko du New Directorsen. Lucien Castelnau zinemagilearen mamua glaziar batetik askatuko da, ehun urteko itxaronaldiaren ondoren. 

Era berean, Yoon Dan-bi zuzendari hegokorearrak 'The World Before' bere bigarren filma estreinatuko du Donostiako jaialdian. Uharte urrun batean amonarekin lasai bizi den emakume gazte baten istorioa kontatzen du.

Javier Giner bilbotarraren 'Esta soledad/This Solitude' eta Tatjana Moutchnik ukrainarraren 'February, Seven Days' filmek osatuko dute zuzendari berriei eskainitako atal honen zerrenda, eta Billy Lumby britainiarrak itxiko du saila 'Florid' filmarekin.

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