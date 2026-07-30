Manolo Solo espainiar aktorea hil da
Andaluziar aktoreak, "Cerrar los ojos" eta "Una quinta portuguesa" flimen protagonistak, 62 urte zituen.
Manolo Solo andaluziar aktore zendu da, 62 urte zituela, Espainiako Zinema Akademiak X. sare sozialeko bere profilean iragarri duenez.
Solok antzeztaldeko gizonezko aktore onenaren Goya saria jaso zuen, 'Tarde para la ira' filmagatik, eta David Ilundainen 'B, la película', 'El buen patrón', Víctor Ericeren 'Cerrar los ojos' eta 'Una quinta portuguesa' filmengatik ere izendatu zuten sari horietan.
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