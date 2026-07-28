Pablo Larrain, Mike Leigh eta Yesim Ustaoglu lehiatuko dira Donostiako Urrezko Maskorra lortzeko
Zinemagile horien film luze berriak Donostia Zinemaldiko Urrezko Maskorra lortzeko lehiatuko dira, Nicole Garcia, Maha Harada, Hans Petter Moland eta Benjamín Naishtaten azken lanekin batera.
Donostiako Zinemaldiak zazpi film luze berri gehitu dizkio astearte honetan Sail Ofizialari, aurrez iragarritako bederatzi izenburuen zerrenda osatuz. Urrezko Maskorra eskuratzeko lehian arituko diren nazioarteko apustu berriak hauek dira: Nicole Garciaren 7:40 ce matin-là/Milo, Maha Haradaren Muyou no Hito/In My Father’s Room, Pablo Larrainen Mis muertos tristes, Mike Leighen Tender Loving Care, Hans Petter Molanden Markens Grøde/Growth of the Soil, Benjamin Naishtaten Glaxo eta Yesim Ustaogluren Artakalan/What Remains.
Lan horiek jada baieztatuta zeuden beste hiru filmekin lehiatuko dira: Javier Ruiz Calderaren 5 minutos más, Roberto Buesoren El mal padre eta Mikel Gurrearen Sants ekoizpenekin, hain zuzen ere.
Sail Ofiziala osatzeko, lehiaketatik kanpoko proiekzio bereziak izango dira gaur-gaurkoz: Koldo Almandozen Azken Agurra, Daniel Monzonen Ruega por nosotras, David Perez Sañudoren Sacamantecas eta Fernando Truebaren Bajañí, baita Carlos Torresen Más allá de la sociedad telesaila ere. Bestalde, Isabel Peñak eta Eduardo Villanuevak sortu eta idatzitako El castillo telesaila ere lehiaketatik kanpo proiektatuko da, Elena Martin Gimenok eta Sandra Romerok zuzenduta.
Astearte honetan ezagutzera eman diren lehiakide berrien artean, honako hauek nabarmentzen dira:
-
Mike Leigh britainiarrak 2024an Sail Ofizialean parte hartu zuen, Hard Truths lanarekin. Oraingoan, lehiaketara itzuliko da Tender Loving Care film luzearekin. Marion Bailey, Paul Jesson, Kate O’Flynn eta Alice Bailey Johnson protagonistak dituen lan honetan, zinemagileak mundu garaikidearen azterketa argia egiten du.
-
Hans Petter Moland zuzendari norvegiarra Kjærlighetens kjøtere/Zero Kelvin lanarekin lehiatu zen 1995ean Sail Ofizialean. Oraingoan, Norvegiako iparraldean girotutako Markens Grøde/Growth of the Soil filma aurkeztuko du; bikote baten maitasunak dituen erronken inguruan solasten dena.
-
Benjamin Naishtat argentinarrak, Donostian 2018an eta 2023an hainbat sari lortu zituenak, Urrezko Maskorra eskuratzen saiatuko da oraingoan Glaxo lanarekin. Hernan Ronsinoren izenburu bereko eleberritik abiatuta idatzitako gidoia da. Lali Esposito, Marcelo Subiotto eta Esteban Bigliardi aktoreek antzeztua, istorioa 1957an kokatzen da, Argentinako herri lasai batean.
-
Yesim Ustaoglu zuzendari turkiarra, 2008an La caja de Pandora lanarekin film onenaren Urrezko Maskorra irabazi zuena, Artakalan/What Remains lanarekin itzuliko da. Poeta baten barne-bidaia kontatzen du.
-
Nicole Garciak (Oran, 1946) 7:40 ce matin-là/Milo estreinatuko du. Espetxetik ateratzen den emakume baten inguruan hitz egiten du. Theodore Pellerin eta Marion Cotillard Donostia Sariaren irabazleak agertzen dira filmean.
-
Maha Harada idazle eta gidoilari japoniarrak Muyou no Hito/In My Father 's Room, An Unnecessary Man eleberrian oinarritutako gidoiarekin egin du debuta zuzendari gisa. Museo bateko langile batek bere aita zenduaren gela zaharreko giltza misteriotsu bat jasotzen duenean hasten da filma.
-
Pablo Larrain txiletarrak Mis muertos tristes aurkeztuko du, Mariana Enriquezen obran oinarritutako eta Mercedes Moran, Dolores Fonzi eta Carolina Alvarez protagonista dituen film luze gisa proiektatuko den telesaila.
Zure interesekoa izan daiteke
Ione Hernandezen "Hermanas" filma Torontoko zinema jaialdian estreinatuko da
Pelikulak EITBren babesa du, eta Bizkaiko eta Madrilgo hainbat tokitan filmatu dute. Elena Anaya eta Emma Suarez aktoreak dira protagonistak.
Mikel Gurrea, Koldo Almandoz eta David Perez Sañudoren film berrienak Zinemaldiko Sail Ofizialean izango dira
“Sants” Mikel Gurrearen filma Urrezko Maskorrerako lehian arituko da Donostiako zinema jaialdian, eta “Azken agurra” Almandozena eta “Sacamantecas” Perez Sañudorena, biak ere euskarakoak, lehiatik kanpo ikusiko dira. Zinemaldiak 74. edizioan pantailaratuko dituen hainbat euskal film aurkeztu ditu, Madrilen.
Oliver Laxe, Tabakaleran, "HU, egin dantza inor begira ez balego bezala" proposamenarekin
Sirāt eta O que arde filmen zuzendariak aurkeztu du, Donostiako zentroan, urriaren 12ra arte ikusgai egongo den erakusketa. Jatorriz Reina Sofía Museorako sortua, instalazioak artistaren azken hamar urteetako filmazioak ditu abiapuntu, Sirāt film sarituaren unibertso bisualarekin lotura dutenak.
Ontziratu al ziren Fuchs anaiak "Winnipeg" barkuan?
Jakina fuchstarrak ez zirela itsasontziratu 2.500 iheslari Espainiako Gerraren osteko krudelkeriatik urrundu zituen Winnipeg barkuan.
Sam Neill zeelandaberritar aktorea zendu da
Jurassic Park sagan Alan Grant paleontologoarena egin zuen aktorea Pianoa eta Urri Gorriaren ehiza filmetan ere agertu zen.
Samantha Hudson espainiar musikaria da Beldurrezko Astearen kartelaren protagonista
Donostiako zinema jaialdiaren kartelak Cinemasub Itsaspeko Zinemaren Nazioarteko Zikloa omendu du, horren 50. urteurrenean. Argazkiaren koordinazioaz Pedro Mambrú arduratu da, eta Javier Bermejo eta Chus Feijóo dira bere egileak.
Ez zinen zu, Lapulapuk hil zintuen zu, Ni inguratzen lehena
Magalhaes filmak Lope de Agirre, Fritzcarraldo, Hernan Cortés, Diego de Ibarra zein Pascual de Andoyagaren antzeko konkistatzaile, menderatzaile, esploratzaile, esplotatzaile, nabigatzaile iluminatuekin zerikusi franko izan zuen Porton jaiotako Fernão de Magalhãesen delirioa azaltzen du.
Brydie O’Connor zuzendariaren "Barbara Forever" dokumentala, 2026ko Zinegoak jaialdiko sari nagusiaren irabazlea
Lanak Barbara Hammer zinegile ezagunaren bizitza, obra eta ondarea aztertzen ditu bere artxiboko materialaren bidez. Aurtengo edizioko filmik nabarmenena izan da, hiru sari irabazi baititu.
"Dekoratua" filmak Paul Grimault saria irabazi du Annecyko zinema jaialdian
Uniko euskal ekoiztetxearen filmak animaziozko zinema jaialdiaren sari garrantzitsuenetan hirugarrena bereganatu du.