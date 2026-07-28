74. edizioa
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Pablo Larrain, Mike Leigh eta Yesim Ustaoglu lehiatuko dira Donostiako Urrezko Maskorra lortzeko

Zinemagile horien film luze berriak Donostia Zinemaldiko Urrezko Maskorra lortzeko lehiatuko dira, Nicole Garcia, Maha Harada, Hans Petter Moland eta Benjamín Naishtaten azken lanekin batera.

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Agentziak | EITB

Azken eguneratzea

Donostiako Zinemaldiak zazpi film luze berri gehitu dizkio astearte honetan Sail Ofizialari, aurrez iragarritako bederatzi izenburuen zerrenda osatuz. Urrezko Maskorra eskuratzeko lehian arituko diren nazioarteko apustu berriak hauek dira: Nicole Garciaren 7:40 ce matin-là/Milo, Maha Haradaren Muyou no Hito/In My Father’s Room, Pablo Larrainen Mis muertos tristes, Mike Leighen Tender Loving Care, Hans Petter Molanden Markens Grøde/Growth of the Soil, Benjamin Naishtaten Glaxo eta Yesim Ustaogluren Artakalan/What Remains.

Lan horiek jada baieztatuta zeuden beste hiru filmekin lehiatuko dira: Javier Ruiz Calderaren 5 minutos más, Roberto Buesoren El mal padre eta Mikel Gurrearen Sants ekoizpenekin, hain zuzen ere.

Sail Ofiziala osatzeko, lehiaketatik kanpoko proiekzio bereziak izango dira gaur-gaurkoz: Koldo Almandozen Azken Agurra, Daniel Monzonen Ruega por nosotras, David Perez Sañudoren Sacamantecas eta Fernando Truebaren Bajañí, baita Carlos Torresen Más allá de la sociedad telesaila ere. Bestalde, Isabel Peñak eta Eduardo Villanuevak sortu eta idatzitako El castillo telesaila ere lehiaketatik kanpo proiektatuko da, Elena Martin Gimenok eta Sandra Romerok zuzenduta.

Astearte honetan ezagutzera eman diren lehiakide berrien artean, honako hauek nabarmentzen dira:

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  • Mike Leigh britainiarrak 2024an Sail Ofizialean parte hartu zuen, Hard Truths lanarekin. Oraingoan, lehiaketara itzuliko da Tender Loving Care film luzearekin. Marion Bailey, Paul Jesson, Kate O’Flynn eta Alice Bailey Johnson protagonistak dituen lan honetan, zinemagileak mundu garaikidearen azterketa argia egiten du.

  • Hans Petter Moland zuzendari norvegiarra Kjærlighetens kjøtere/Zero Kelvin lanarekin lehiatu zen 1995ean Sail Ofizialean. Oraingoan, Norvegiako iparraldean girotutako Markens Grøde/Growth of the Soil filma aurkeztuko du; bikote baten maitasunak dituen erronken inguruan solasten dena.

  • Benjamin Naishtat argentinarrak, Donostian 2018an eta 2023an hainbat sari lortu zituenak, Urrezko Maskorra eskuratzen saiatuko da oraingoan Glaxo lanarekin. Hernan Ronsinoren izenburu bereko eleberritik abiatuta idatzitako gidoia da. Lali Esposito, Marcelo Subiotto eta Esteban Bigliardi aktoreek antzeztua, istorioa 1957an kokatzen da, Argentinako herri lasai batean.

  • Yesim Ustaoglu zuzendari turkiarra, 2008an La caja de Pandora lanarekin film onenaren Urrezko Maskorra irabazi zuena,  Artakalan/What Remains lanarekin itzuliko da. Poeta baten barne-bidaia kontatzen du.

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  • Nicole Garciak (Oran, 1946) 7:40 ce matin-là/Milo estreinatuko du. Espetxetik ateratzen den emakume baten inguruan hitz egiten du. Theodore Pellerin eta Marion Cotillard Donostia Sariaren irabazleak agertzen dira filmean.

  • Maha Harada idazle eta gidoilari japoniarrak Muyou no Hito/In My Father 's Room, An Unnecessary Man eleberrian oinarritutako gidoiarekin egin du debuta zuzendari gisa. Museo bateko langile batek bere aita zenduaren gela zaharreko giltza misteriotsu bat jasotzen duenean hasten da filma.

  • Pablo Larrain txiletarrak Mis muertos tristes aurkeztuko du, Mariana Enriquezen obran oinarritutako eta Mercedes Moran, Dolores Fonzi eta Carolina Alvarez protagonista dituen film luze gisa proiektatuko den telesaila.

Mikel Gurrea, Koldo Almandoz eta David Pérez Sañudo, Zinemaldiko Sail Ofizialean
Zinemaldia Zinema Donostia

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