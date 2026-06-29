Brydie O’Connor zuzendariaren ‘Barbara Forever’ dokumentala, Zinegoak 2026 Sari Nagusiaren irabazlea
Lanak Barbara Hammer zinegile ezagunaren bizitza, obra eta ondarea aztertzen ditu bere artxiboko materialaren bidez. Aurtengo edizioko filmik nabarmenena izan da, hiru sari ezberdin irabazi baititu.
Brydie O’Connorren Barbara Forever dokumentalak irabazi du Zinegoak jaialdiko Sari Nagusia, EITB babestu eta 4.000 euroko diru-saria duena. Lan horrek Barbara Hammer zinegile lesbiana enblematiko eta aitzindariaren bizitza, obra eta ondarea esploratzen ditu, bere artxiboko materialean oinarrituta.
Zinegoak Bilboko LGTBIQ+ Zinema eta Arte Eszenikoen Jaialdiak aurtengo edizioaren palmaresa jakinarazi du astelehen honetan. Epaimahaiak saritutako obra honen "hizkuntza poetikoa, zintzotasuna eta umorea" nabarmendu ditu, "Barbara Hammer zinemagilearen bizitzan modu sotilean sartzean sortzen duen samurtasunaz gain". Barbara Forever izan da edizio honetako lanik nabarmenduena, hiru sari irabazi baititu.
Aitortza horrez gain, Sail Ofizialeko DOK kategoria ere irabazi du. Kasu honetan, epaimahaiak "norbanakotik kontatzeko eta, aldi berean, garai eta komunitate baten historikoa eta kolektiboa dena presente egiteko duen gaitasuna" baloratu du.
Lesbianismo eta Genero Saria ere irabazi du, 3.000 eurokoa, Bilboko Udaleko Berdintasun Sailak babestua. Epaimahaiak azpimarratu duenez, "memoria hain garrantzitsua den une honetan, funtsezkoa da hegemonikoa ez den eta inoiz izan ez den bizitza baten testigantza uztea. Filma zinema lesbiko eta esperimental feministaren aitzindari honen errekonozimendua da".
Lesbianismo eta Generoaren epaimahaiak aipamen berezia egin dio Divine Sung zuzendariaren Summer 's Camera filmari, "protagonistaren identitatearen aurkikuntza modu hunkigarrian kontatzen duelako, argazkiaren bidez bere aitaren nortasuna ere ulertzeko bidea aurkitzen baitu".
2026ko Zinegoak jaialdiaren palmares osoa
- Zinegoak Sari Nagusia: Brydie O’Connorren Barbara Forever.
- Sail Ofizialeko DOK kategoria: Brydie O’Connorren Barbara Forever.
- Lesbianismo eta Genero Saria: Brydie O’Connorren Barbara Forever. Aipamen berezia Divine Sung zuzendariaren Summer 's Camera filmari.
- FIK kategoria: Sahand Kabirik zuzendutako The Crowd. Aipamen berezia Joonho Parken 3670 filmari.
- Aniztasuna eta Giza Eskubideak Saria: The Crowd.
- KRAK saila: Bouchra, Meriem Bennani eta Orian Barki sortzaile marokoarrak zuzenduta.
- Publikoaren Saria: Christophe Gomesen Seuls les poissons morts suivent le courant (Only The Dead Fish Go With The Flow).
- Gazte Epaimahaiaren Saria, Skin Flick, Louise Bailly, Daniela Del Castello, Alice Levy, Bruno De Mendonca, Elifsu Meric eta Joey Quoc Tran-ek zuzenduta.
- Senior Epaimahaiaren Saria: Jetske Lieberren Januari (January).
- Euskal Aktoreen Batasunaren epaimahaiaren Sariak:
- Fikziozko Film Luzeko Antzezpen Nagusirik Onena: Femke Vanhove, Skiff.
- Film Luzeko Antzeztaldeko Antzezpen Onena: Sarah Al Saleh, Alina Juhart, Mina Milovanovic eta Mia Skrbinac, Fantasy. Aipamen berezia Xara Kyriazi eta Pamela Oikonomaki, Bearcave laneko protagonistei.
- ZG PRO Laborategia Saria: Aina Palomer Sitjàk zuzendutako L'Ultima Estesa.
- Music Library ZG PRO Saria: Carolina Alaminoren La loca de los gatos.
- SSIFF ZG PRO Saria: Mikel Ruedaren Solo.
- Neurads Saria: Eric Rodriguezen Cupido y otros arqueros.
- ZG Hedapenaren epaimahaiaren Saria: Kun Sunek zuzendutako The Wind In Ash film laburra.
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