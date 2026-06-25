Alex de la Iglesia animazioan murgilduko da, Lovecraft idazlearen obran inspiratuta
'Ages of Madness: The Howling of the Jinn' goiburua hartuko du pelikulak, eta 'Necronomicon' idazle estatubatuarraren fikzioko liburuan oinarrituko da. Garai eta toki ezberdinetan kokatutako hainbat istorio harilkatuko ditu.
Alex de la Iglesia zuzendari bilbotarra animazioaren munduan murgilduko da, Ages of Madness: The Howling of the Jinn pelikularekin. H.P. Lovecraft (1890–1937) idazle estatubatuarraren obran inspiratuko da eta terrorearen mugak zeharkatuko ditu. Urte honen amaieran abiatuko du ekoizpena.
3Doubles Producciones eta Sumendi Uhartea ekoiztetxeek elkarrekin egingo dute filma, eta aurreratutako informazioaren arabera, istorio ezberdinak harilkatuko dituzte, toki eta garai ezberdinetan kokatuta.
Necronomicon fikzioko liburutik ateratako kontakizunak izango dira, eta eromena, heriotza eta tragedia irudikaezinak bata bestearekin lotuko dituzte, animazioa erabilita.
Estetika bitxia eta liluragarria
Ohar batean, 3Doubles ekoiztetxe kanariarrak azaldu du helduentzako animazioaren munduan debuta egingo duela zinema-zuzendariak. "H.P. Lovecraft unibertsoa pantaila handira iritsiko da, 3D animazioaren bidez eta De la Iglesiasek bakarrik sor dezakeen estetika bitxi eta liluragarriarekin. Lau aro, debekatutako liburu bat eta argitzear den aspaldiko korapilo bat", dio oharrak.
Bere aldetik, zuzendari Bilbotarrak adierazi du "betidanik" izan duela buruan animazioaren generoa probatzea. "Pelikulak egin aurretik, munstroak marrazten nituen", esan du.
"Egun, zuzendari hoberenak terrorea lantzen ari dira, genero libreena delako, loturarik gabea, nahi duzuna egiten uzten dizuna", zehaztu du The Day of the Beast, La comunidad edota Balada triste de trompeta bezalako pelikulen sortzaileak.
Zure interesekoa izan daiteke
Aitor Gabilondok torturari buruzko film bat zuzenduko du
Patria seriearen sortzaileak “kontakizuna osatzeko beharra” sentitzen du, “serieak zorretan nagoela sentiarazi eta gero”. EITB proiektuan parte hartzen ari da.
Petrus me fecit, Helena lapidem meum reflexa est
Zorteak zera eman dio Petrus zinema piezari: testura ezberdin bat, bene-benetakoa, plantak egiten ez dituena.
"Ander eta Yul" filma zaharberritu dute EITBk eta Euskadiko Filmategiak
Ana Diez zuzendari nafarraren Ander eta Yul (1988) filma zaharberritu dute Euskadiko Filmategiak eta EITBk. Boloniako Zinematekaren menpeko L’Immagine Ritrovata laborategietan aztertu eta eskuz konpondu dute, aurretik, besteak beste, Tasio filmarekin egin zen moduan
Oliver Laxek instalazio bat erakutsiko du Tabakaleran
"HU/هُو.Bailad como si nadie os viera" instalazioak Sirāt filmaren sorkuntza prozesua, ikerketa lana eta grabazioak ditu oinarri. Uztailaren 16an aurkeztuko du Laxek bera, Donostian.
Nouvelles Vagues jaialdiak izarren dirdira piztuko du Biarritzen
Biarrizko zinema jaialdiaren 4. edizioa ekainaren 23tik 28ra egingo dute kostaldeko hirian. Kristen Stewart zuzendari eta aktorea izango da epaimahaiko burua, eta Los Javisek, Xavier Dolanek, Monica Belluccik, Marion Cotillardek eta Isabelle Huppertek parte hartuko dute.
Zinegoak LGTBQ+ jaialdiak 40 film baino gehiago izango ditu Sail Ofizialean
Ekainaren 22tik 29ra bitartean egingo den Zinegoak Bilboko LGTBIQ+ zinema eta arte eszenikoen jaialdiak 40 film baino gehiago izango ditu Sail Ofizialean. Gainera, kulturarekin eta sexu-, identitate- eta genero-aniztasunarekin lotutako 50 jarduera baino gehiagorekin beteko du Bilbao.
Zinemaren Jaia, Hegoaldeko zinema aretoetan bueltan
Ekainaren 8tik 11ra, 3,5 eurokoa izango da zinemarako sarreren prezioa. Ipar Euskal Herrian, Fête du Cinéma ekainaren 28tik uztailaren 1era izango da.
Aurtengo Kimuak katalogoko film laburrak aukeratu dituzte
Zazpi film labur hauek hautatu dituzte euskal film laburrak sustatu eta zabaltzeko: ‘Aho beltza' (Alba Lozano), 'Al otro lado' (Pablo Esteo, June San Sebastián, Leyre Fernández, Antton Gorroño, Leire Martínez, Irune Aguirreazaldegui eta Javier Martínez), 'Bitartean, gero' (Raúl Barreras), 'Hemen gaude' (Sébastien Boulard), 'High River' (Daniel Alegrete), 'Joare Tte' (Ekaitz Bertiz) eta 'Los Divulgators' (Pablo Hernando Esquisabel).
“Tamara ta Mara” euskarazko fikziozko telesail berria estreinatu dute Primeran plataforman
“Tamara ta Mara” umorez beteriko euskarazko fikziozko telesaila da, komedia zoro eta feminista bat. EITBren ‘Formatu txikiak, Talentu berriak’ deialdiaren barruan garatu den bigarren telesaila da. Bilboko Azkuna Zentroan estreinatu ostean, Primeran plataforman dago jada ikusgai.