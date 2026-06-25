ANIMAZIO-ZINEMA
Gorde
Kendu nire zerrendatik
Edukia gorde nahi duzu?
Hasi saioa edukia gordetzeko eta Orain-en abantailak aprobetxatzeko.

Alex de la Iglesia animazioan murgilduko da, Lovecraft idazlearen obran inspiratuta

 'Ages of Madness: The Howling of the Jinn' goiburua hartuko du pelikulak, eta 'Necronomicon' idazle estatubatuarraren fikzioko liburuan oinarrituko da. Garai eta toki ezberdinetan kokatutako hainbat istorio harilkatuko ditu. 

 

Alex de la Iglesia, artxiboko irudi batean.
author image

EITB

Azken eguneratzea

Alex de la Iglesia zuzendari bilbotarra animazioaren munduan murgilduko da, Ages of Madness: The Howling of the Jinn pelikularekin. H.P. Lovecraft (1890–1937) idazle estatubatuarraren obran inspiratuko da eta terrorearen mugak zeharkatuko ditu. Urte honen amaieran abiatuko du ekoizpena. 

 3Doubles Producciones eta Sumendi Uhartea ekoiztetxeek elkarrekin egingo dute filma, eta aurreratutako informazioaren arabera, istorio ezberdinak harilkatuko dituzte, toki eta garai ezberdinetan kokatuta. 

Necronomicon fikzioko liburutik ateratako kontakizunak izango dira, eta eromena, heriotza eta tragedia irudikaezinak bata bestearekin lotuko dituzte, animazioa erabilita. 

Estetika bitxia eta liluragarria

Ohar batean, 3Doubles ekoiztetxe kanariarrak azaldu du helduentzako animazioaren munduan debuta egingo duela zinema-zuzendariak. "H.P. Lovecraft unibertsoa pantaila handira iritsiko da, 3D animazioaren bidez eta De la Iglesiasek bakarrik sor dezakeen estetika bitxi eta liluragarriarekin. Lau aro, debekatutako liburu bat eta argitzear den aspaldiko korapilo bat", dio oharrak. 

Bere aldetik, zuzendari Bilbotarrak adierazi du "betidanik" izan duela buruan animazioaren generoa probatzea. "Pelikulak egin aurretik, munstroak marrazten nituen", esan du. 

"Egun, zuzendari hoberenak terrorea lantzen ari dira, genero libreena delako, loturarik gabea, nahi duzuna egiten uzten dizuna", zehaztu du The Day of the Beast, La comunidad edota Balada triste de trompeta bezalako pelikulen sortzaileak. 

Kultura Bilbo Eguneko Titularrak Zinema

Zure interesekoa izan daiteke

Neguan joareak ozen entzuten diren ibar batean, Aiarak joaldun izatearekin amesten du.
18:00 - 20:00
ZUZENEAN
Duela  min.

Aurtengo Kimuak katalogoko film laburrak aukeratu dituzte

Zazpi film labur hauek hautatu dituzte euskal film laburrak sustatu eta zabaltzeko: ‘Aho beltza' (Alba Lozano), 'Al otro lado' (Pablo Esteo, June San Sebastián, Leyre Fernández, Antton Gorroño, Leire Martínez, Irune Aguirreazaldegui eta Javier Martínez), 'Bitartean, gero' (Raúl Barreras), 'Hemen gaude' (Sébastien Boulard), 'High River' (Daniel Alegrete), 'Joare Tte' (Ekaitz Bertiz) eta 'Los Divulgators' (Pablo Hernando Esquisabel).

Gehiago ikusi
Publizitatea
X