CINE DE ANIMACIÓN
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Álex de la Iglesia debutará en la animación con una película inspirada en Lovecraft

La película, que se titulará 'Ages of Madness: The Howling of the Jinn', girará alrededor del 'Necronomicón', el libro ficticio recurrente en los relatos de Lovecraft, y entrelazará varias tramas situadas en distintas épocas y lugares.

Álex de la Iglesia, en una imagen de archivo.
Euskaraz irakurri: Alex de la Iglesia animazioan murgilduko da, Lovecraft idazlearen obran inspiratuta
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EITB

Última actualización

El director bilbaíno Álex de la Iglesia prepara su salto al cine de animación con Ages of Madness: The Howling of the Jinn, un filme inspirado en el terrorífico mundo del escritor estadounidense H.P. Lovecraft (1890–1937). Está previsto que la producción arranque a finales de 2026. 

La película, coproducida por 3Doubles Producciones y Sumendi Uhartea, entrelazará múltiples "historias trágicamente conectadas" a través de una de las creaciones de Lovecraft: el Necronomicón, un compendio prohibido cuya lectura conduce a la locura e incluso a una muerte de lo más horrible, y al que el escritor alude constantemente en sus relatos. 

En Ages of Madness: The Howling of the Jinn, el Necronomicón se convertirá en el hilo conductor de la historia, viajando a través de distintas épocas y conectando cuatro escenarios históricos y geográficos tan alejados entre sí como sombríos.

Grotesca y fascinante estética

Según la productora canaria 3Doubles, De la Iglesia entrará en el universo del dibujo animado para adultos, por primera vez como realizador y productor. "El universo de H.P. Lovecraft llega a la gran pantalla en 3D, con la grotesca y fascinante estética que solo un maestro como De la Iglesia puede entregar. Cuatro eras, un libro prohibido y un antiguo caos a punto de ser desatado", asegura el estudio de animación.

De la Iglesia ha explicado que "siempre" ha tenido en la cabeza la posibilidad de hacer animación. "Antes de hacer películas dibujaba monstruos", resalta en el comunicado, en el que resalta que con esta película va a reconectar con sus raíces con un proyecto que le devuelve el entusiasmo del primer día haciendo películas.

"Los mejores directores están en el terror ahora, porque es el género más libre, que no tiene ningún tipo de atadura, que puedes hacer lo que quieras", ha opinado De la Iglesia,  el creador, entre otros, de The Day of the Beast, La comunidad y Balada triste de trompeta.

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