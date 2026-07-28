Pablo Larraín, Mike Leigh y Yesim Ustaoglu competirán por la Concha de Oro donostiarra
Los nuevos largometrajes de estos cineastas competirán por la Concha de Oro del Festival de San Sebastián junto a los últimos trabajos de Nicole Garcia, Maha Harada, Hans Petter Moland y Benjamín Naishtat.
El Festival de San Sebastián ha sumado este martes siete nuevos largometrajes a su Sección Oficial, que se incorporan a los nueve títulos ya anunciados previamente. Las nuevas apuestas internacionales que competirán por la Concha de Oro son: 7:40 ce matin-là/Milo, de Nicole Garcia; Muyou no Hito/In My Father’s Room, de Maha Harada; Mis muertos tristes, de Pablo Larraín; Tender Loving Care, de Mike Leigh; Markens Grøde/Growth of the Soil, de Hans Petter Moland; Glaxo, de Benjamín Naishtat y Artakalan/What Remains, de Yesim Ustaoglu.
Estas producciones se medirán con las ya confirmadas: 5 minutos más, de Javier Ruiz Caldera; El mal padre, de Roberto Bueso, y Sants, de Mikel Gurrea.
La sección se completa por el momento con las proyecciones especiales fuera de concurso de Azken Agurra, de Koldo Almandoz; Ruega por nosotras, de Daniel Monzón; Sacamantecas, de David Pérez Sañudo y Bajañí, de Fernando Trueba, además de la serie Más allá de la sociedad, de Carlos Torres. Por su parte, la serie El castillo, creada y escrita por Isabel Peña y Eduardo Villanueva, y codirigida por Elena Martín Gimeno y Sandra Romero, también se proyectará fuera de concurso.
Entre los nuevos competidores dados a conocer este martes se encuentran los siguientes:
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El británico Mike Leigh, que compitió en la Sección Oficial en 2024 con Hard Truths, regresa con Tender Loving Care, largometraje donde Marion Bailey, Paul Jesson, Kate O’Flynn y Alice Bailey Johnson protagonizan una lúcida exploración del mundo contemporáneo.
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El noruego Hans Petter Moland, que compitió en 1995 con Kjærlighetens kjøtere/Zero Kelvin, presentará Markens Grøde/Growth of the Soil, una cinta ambientada en el norte de Noruega sobre una pareja que pone a prueba su amor ante los desafíos que se avecinan.
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El argentino Benjamín Naishtat, premiado en el certamen en 2018 y 2023, buscará la Concha de Oro con Glaxo, adaptación de la novela de Hernán Ronsino. Protagonizada por Lali Espósito, Marcelo Subiotto y Esteban Bigliardi, se ambienta en un pueblo en 1957 donde la llegada de un siniestro excomisario y su esposa fractura la amistad de cuatro jóvenes.
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La turca Yesim Ustaoglu, ganadora de la Concha de Oro en 2008 con La caja de Pandora, presentará Artakalan/What Remains, filme sobre el viaje interior de una poetisa que rompe con su asfixiante rutina para reconectar consigo misma y cuestionarlo todo.
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Nicole Garcia (Orán, 1946) estrenará 7:40 ce matin-là/Milo, donde una mujer sale de prisión para trabajar como camarera. El reparto está encabezado por Théodore Pellerin y la oscarizada ganadora del Premio Donostia, Marion Cotillard.
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Maha Harada, la escritora y guionista japonesa, debuta como directora con Muyou no Hito/In My Father’s Room, guion propio basado en su novela An Unnecessary Man. Relata cómo la empleada de un museo recibe una misteriosa llave de la antigua habitación de su difunto padre.
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El chileno Pablo Larraín presentará Mis muertos tristes, una serie proyectada como largometraje. Basada en la obra de Mariana Enríquez y protagonizada por Mercedes Morán, Dolores Fonzi y Carolina Álvarez, narra la historia de Ema, una mujer que ve y escucha a los muertos.
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