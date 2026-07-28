Pablo Larraín, Mike Leigh y Yesim Ustaoglu competirán por la Concha de Oro donostiarra

El Festival de San Sebastián ha sumado este martes siete nuevos largometrajes a su Sección Oficial, que se incorporan a los nueve títulos ya anunciados previamente. Las nuevas apuestas internacionales que competirán por la Concha de Oro son: 7:40 ce matin-là/Milo, de Nicole Garcia; Muyou no Hito/In My Father’s Room, de Maha Harada; Mis muertos tristes, de Pablo Larraín; Tender Loving Care, de Mike Leigh; Markens Grøde/Growth of the Soil, de Hans Petter Moland; Glaxo, de Benjamín Naishtat y Artakalan/What Remains, de Yesim Ustaoglu.

Estas producciones se medirán con las ya confirmadas: 5 minutos más, de Javier Ruiz Caldera; El mal padre, de Roberto Bueso, y Sants, de Mikel Gurrea.

La sección se completa por el momento con las proyecciones especiales fuera de concurso de Azken Agurra, de Koldo Almandoz; Ruega por nosotras, de Daniel Monzón; Sacamantecas, de David Pérez Sañudo y Bajañí, de Fernando Trueba, además de la serie Más allá de la sociedad, de Carlos Torres. Por su parte, la serie El castillo, creada y escrita por Isabel Peña y Eduardo Villanueva, y codirigida por Elena Martín Gimeno y Sandra Romero, también se proyectará fuera de concurso.

Entre los nuevos competidores dados a conocer este martes se encuentran los siguientes: