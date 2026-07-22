La ópera prima de Ione Hernández, ‘Hermanas’, se estrenará en el Festival de Toronto

Hermanas, el primer largometraje de ficción de la directora Ione Hernández (Donostia-San Sebastián, 1970), se estrenará en el plano internacional en septiembre, en el Festival de Toronto. La película cuenta con el apoyo de EITB y ha sido rodada en diferentes localizaciones de Bizkaia y de Madrid.

Protagonizada por Elena Anaya y Emma Suárez, la cinta narra la historia de Chelo y Marta, dos hermanas cuya vida cambia radicalmente a raíz de un acontecimiento que romperá viejos lazos y hará aflorar secretos del pasado. Estas dos mujeres tendrán que decidir hasta dónde están dispuestas a llegar para proteger a quienes más quieren.

Completan el reparto Carlota Keiko, León Martínez, Josean Bengoetxea, Aritz Kortabarria y Nora Otxoteko.

El Festival Internacional de Cine de Toronto celebrará su 51 edición del 10 al 20 de septiembre. La ópera prima de Ione Hernández ha sido seleccionada en la sección Discovery, en la que participan los cineastas emergentes. Junto a ‘Hermanas’, esta sección proyectará otras 23 películas. Tras estrenarse en Canadá, la película llegará a nuestros cines en otoño.

Este es el primer largo de ficción de la directora y guionista Ione Hernández. La donostiarra cuenta con una amplia formación en el mundo audiovisual. Como cineasta ha dirigido y escrito varios cortometrajes y documentales con recorrido internacional. Sus cortos han sido seleccionados en Kimuak y Madrid en corto y su largometraje documental 1 % Esquizofrenia se estrenó en salas cinematográficas.

El rodaje de ‘Hermanas’ comenzó en otoño de 2025, después de que ganara el primer premio de Ventana CineMad2021 y fuera seleccionada en MAFF.