La música española Samantha Hudson protagoniza el cartel de la Semana de Terror
El cartel de esta edición del festival donostiarra rinde homenaje al Ciclo Internacional de Cine Submarino Cinemasub, en su 50º aniversario. La coordinación del trabajo ha recaído en Pedro Mambrú, y los autores del cartel son Javier Bermejo y Chus Feijóo.
La música y perfomer española Samantha Hudson, convertida en una mutante criatura marina, es la protagonista del cartel de la 37ª edición de la Semana de Cine Fantástico y de Terror de San Sebastián.
El póster oficial de la Semana homenajea al festival donostiarra Cimasub, Ciclo Internacional de Cine Submarino, que celebrará su 50º aniversario entre el 12 y el 14 de noviembre en el Teatro Principal, siete días después de acabar la Semana de Terror.
Cantante, compositora, productora, guionista y actriz, Samantha Hudson es, según explican desde la Semana, “una de las figuras más emblemáticas de la contracultura contemporánea, categoría que ha alcanzado gracias a un discurso crítico y vanguardista y a una trayectoria musical que juega con los paradigmas del género”.
La coordinación de la fotografía corre a cargo de Pedro Mambrú, y sus autores son Javier Bermejo y Chus Feijóo. La Semana de Cine Fantástico y de Terror celebrará su 37ª edición del 30 de octubre al 6 de noviembre.
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