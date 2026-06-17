La Filmoteca Vasca y EITB han restaurado la película ‘Ander eta Yul’

El actor, productor y director Ricardo Darín, una de las figuras más prestigiosas del cine latinoamericano y mundial, protagoniza el cartel de la 74.ª edición del Festival de San Sebastián, que tendrá lugar del 18 al 26 de septiembre de 2026. El póster ha sido diseñado por el estudio donostiarra Wallijai, que ha creado un collage a partir de un retrato tomado en 2024. Junto al oficial, este miércoles se han dado a conocer los carteles de las demás secciones, bajo la temática de “los oficios del cine". Así, el póster con la imagen de Darín remite a la interpretación, mientras que el resto guarda relación con el guion (New Directors), el sonido (Horizontes Latinos), la dirección (Zabaltegi-Tabakalera), el montaje (Perlak), la dirección de arte (Nest), el maquillaje (Culinary Zinema), los efectos especiales (Zinemira) y la producción (Made in Spain). A estos carteles se sumarán próximamente los tres de la iniciativa Klasikoak, que este año estará dedicada al cineasta, novelista y guionista francés José Giovanni.