74ª edición

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Mikel Gurrea, Koldo Almandoz y David Pérez Sañudo, en la Sección Oficial del Zinemaldia

“Sants”, de Mikel Gurrea, competirá por la Concha de Oro en el Festival de Cine de San Sebastián, mientras que “Azken agurra”, de Almandoz, y “Sacamantecas”, de Pérez Sañudo, ambas rodadas en euskera, se verán fuera de concurso. El Zinemaldia ha presentado hoy algunas de las películas vascas que se proyectarán en su 74ª edición.  

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18:00 - 20:00
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Natxo Velez | EITB

Última actualización

El Festival Internacional de Cine de San Sebastián ha presentado esta mañana en Madrid el cine producido en el Estado español que se podrá ver en su 74ª edición, entre los días 18 y 26 de septiembre.

En el acto, se ha anunciado que “Sants”, la nueva película del director donostiarra Mikel Gurrea (“Suro”, “Heltzear”), participará en la Sección Oficial del Zinemaldia y será candidata, por tanto, a la Concha de Oro y al resto de premios principales del certamen. La película, con Victoria Luengo y Ariadna Gil, cuenta la historia de una mujer que vuelve a Barcelona a cuidar a su madre y allí entra en contacto con una banda de ladrones de figuras religiosas.

"Sants" Mikel Gurrearen filma

También en la Sección Oficial, aunque fuera de concurso, se podrán ver en San Sebastián “Azken agurra”, de Koldo Almandoz (“Oreina”, “Sipo phantasma”), y “Sacamantecas”, de David Pérez Sañudo (“Ane”, “Azken erromantikoak”), ambas rodadas en euskera.

“Azken agurra” cuenta la historia de un antihéroe dueño de una funeraria (Iñigo Azpitarte), que se enamora de su joven secretaria (Izaro Nieto), mientras que “Sacamantecas”, con Antonio de la Torre y Patricia López Arnaiz en el elenco, se centra en el popular asesino en serie que atemorizo a Álava en el siglo XIX. Ambas películas cuentan con la participación de EITB.

New Directors y Zabaltegi-Tabakalera

El director barakaldés Javier Giner (“Yo, adicto”) presentará su primer largometraje, “Esta soledad”, en la sección New Directors del Zinemaldia, que programa primeras o segundas películas de cineastas.

"Esta soledad" Javier Ginerren pelikula Irudian, Oriol Pla.

La película habla sobre el final de la relación de una pareja y el duelo de cada uno de sus miembros, en un contexto atravesado por los cuidados y la precariedad.

Por su parte, el cineasta navarro Oskar Alegria (“Emak bakia”, “Zumiriki”, “Zinzindurrunkarratz”) presentará el documental en euskera “Hamalau gau”, producción propia de EITB, en la sección Zabaltegi Tabakalera, que da cabida “al cine que busca nuevas miradas y formas”. Alegria mira en este trabajo a la obra de Jorge Oteiza. 

Kárate y rock en el Velódromo

Además, el Velódromo servirá de escenario para los pases de “Karateka”, largometraje dirigido por el donostiarra Aritz Moreno, y “Muguruza FM 410 Tour”, documental del músico y cineasta irundarra en el que participa EITB sobre su exitosa gira en 2025.

"Muguruza FM 40 Tour"

Variedad

Más allá de las propuestas vascas, competirán en la Sección Oficial los últimos largometrajes de Javier Ruiz Caldera (“Cinco minutos más”) y Roberto Bueso (“El mal padre”) y se verán fuera de concurso “El castillo” (Sandra Romero y Elena Martín Gimeno), “Bajañí” (Fernando Trueba), “Ruega por nosotras” (Daniel Monzón).

“El mal hijo”, de Jaime Lorente, competirá en New Directos y Los Javis presentarán “La bola negra” en la sección Perlak tras su exitoso paso por Cannes. 

En Zabaltegi-Tabakalera se verán, además de lo nuevo de Oskar Alegria, “Dust. La serie del caminante: San Sebastián” (Tsai Ming-liang), “Jaleos” (Isaki Lacuesta), “Lejos de los árboles” (Meritxell Colell) y “Red Rocks / Les roches rouges” (Bruno Dumont), y en Horizontes Latinos “Cenizas en la boca” (Diego Luna), “Chicas tristes” (Fernanda Tovar), “El deshielo” (Manuela Martelli), “Moscas” (Fernando Eimbcke) y “Narciso” (Marcelo Martinessi).

El actor argentino Ricardo Darín será la imagen de la 74ª edición del Zinemaldia
Festival de Cine de San Sebastián Cine

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