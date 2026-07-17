Mikel Gurrea, Koldo Almandoz y David Pérez Sañudo, en la Sección Oficial del Zinemaldia

El Festival Internacional de Cine de San Sebastián ha presentado esta mañana en Madrid el cine producido en el Estado español que se podrá ver en su 74ª edición, entre los días 18 y 26 de septiembre.

En el acto, se ha anunciado que “Sants”, la nueva película del director donostiarra Mikel Gurrea (“Suro”, “Heltzear”), participará en la Sección Oficial del Zinemaldia y será candidata, por tanto, a la Concha de Oro y al resto de premios principales del certamen. La película, con Victoria Luengo y Ariadna Gil, cuenta la historia de una mujer que vuelve a Barcelona a cuidar a su madre y allí entra en contacto con una banda de ladrones de figuras religiosas.