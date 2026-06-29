Mikel Rueda dirige la serie “Boga” para EITB
La serie de seis capítulos, creada por Mikel Santiago y Txemi Parra, está protagonizada por Mikel Losada e Iraia Elias y se podrá ver en la plataforma Primeran de EITB.
El director bilbaíno Mikel Rueda (Veneno, A escondidas, El doble más quince) ha comenzado el rodaje de Boga, una miniserie de seis capítulos creada por los escritores Mikel Santiago y Txemi Parra para la plataforma Primeran de EITB.
La serie, escrita por Rueda junto a Parra y Santiago, inició su rodaje en diferentes localizaciones de Álava y Bizkaia el pasado 15 de junio, y su reparto está compuesto por Iraia Elias (Amama, Oreina, Un fantasma en la batalla), Mikel Losada (Kutsidazu bidea, Ixabel, Ane, Los aitas), Mikel Niso, Mikel Kaye, Iker Roca, Markel Sainz y Ander Martínez, entre otras y otros.
La serie arranca, según explican desde la productora, con la celebración de los cinco jóvenes protagonistas de su paso a la final en el campeonato de remo más importante de sus vidas, cuando accidentalmente atropellan a una joven.
Su idílico verano se tuerce en el momento en que deciden hundir el cadáver en el mar y hacer un pacto de silencio para que nada ni nadie se interponga en su carrera hasta la victoria. Cuando la Ertzaintza se pone tras la pista de la desaparición, la presión y la culpa comienzan a escalar en el grupo hasta llegar a niveles inesperados.
El equipo lo completan Óscar Rubio en la dirección de producción, Aitor Mendilíbar en la dirección de fotografía, Haizea Huegun como compositora de la BSO, Eider Ruiz en la dirección de arte, Blanca Otamendi en la jefatura de maquillaje, Aitziber Alor como responsable de peluquería, Karla Biondini e Itxaso Beistegui en el diseño de vestuario, Ángel Armada en la de postproducción y Josu Bilbao en el cásting.
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