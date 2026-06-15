Oliver Laxe mostrará una instalación inmersiva en Tabakalera
La instalación "HU/هُو.Bailad como si nadie os viera" parte del proceso creativo, la investigación y las grabaciones que dieron lugar a la película "Sirāt". La obra será presentada por el propio Laxe el 16 de julio, en San Sebastián.
El cineasta gallego Oliver Laxe mostrará en Tabakalera a partir del 16 de julio "HU/هُو.Bailad como si nadie os viera", "una instalación inmersiva concebida por Oliver Laxe a partir del universo creativo y sensorial" de la película Sirāt.
La instalación, creada para el Museo Reina Sofía de Madrid, será una de las principales exposiciones de este verano en Tabakalera, y Laxe estará presente en su presentación, el día 16 de julio.
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