Oliver Laxe mostrará una instalación inmersiva en Tabakalera

El cineasta gallego Oliver Laxe mostrará en Tabakalera a partir del 16 de julio "HU/هُو.Bailad como si nadie os viera", "una instalación inmersiva concebida por Oliver Laxe a partir del universo creativo y sensorial" de la película Sirāt.

La instalación, creada para el Museo Reina Sofía de Madrid, será una de las principales exposiciones de este verano en Tabakalera, y Laxe estará presente en su presentación, el día 16 de julio.