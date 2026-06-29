El documental ‘Barbara Forever’, de Brydie O’Connor, gana el Gran Premio Zinegoak 2026
El documental Barbara Forever, de Brydie O’Connor, ha ganado el Gran Premio Zinegoak, patrocinado por EITB y valorado en 4000 euros. La película es una exploración basada en material de archivo de la vida, la obra y el legado de la emblemática y pionera cineasta lesbiana Barbara Hammer.
El jurado del Festival de Cine y Artes Escénicas LGTBIQ+ de Bilbao, Zinegoak, ha anunciado este lunes el palmarés de su 23ª edición, y ha destacado el lenguaje poético, la honestidad y el sentido del humor del trabajo premiado. “Evoca ternura al introducirse en la vida de la cineasta Barbara Hammer de una manera sutil”. La cinta ha ganado tres premios diferentes, convirtiéndose así en la proyección más destacada del festival.
Este largometraje también ha ganado la categoría DOK de la Sección Oficial, por “su capacidad para narrar desde lo individual y que, asimismo, esté presente lo histórico y lo colectivo de una época y de una comunidad".
Barbara Forever se ha alzado igualmente con el premio de Lesbianismo y Género valorado en 3000 euros y patrocinado por el Área de Igualdad del Ayuntamiento de Bilbao. El jurado ha valorado que “en estos momentos donde la memoria es tan importante, es fundamental dejar testimonio de una vida que no es, ni ha sido hegemónica”.
El jurado de Lesbianismo y Género ha hecho también una mención especial a la película Summer’s Camera de Divine Sung, “por la delicadeza con la que narra el descubrimiento de la identidad de la protagonista, quien encuentra, a través de la fotografía, un camino para comprender también la identidad de su padre”.
Palmarés completo de Zinegoak 2026
- Gran Premio Zinegoak: Barbara Forever, de Brydie O’Connor.
- DOK: Barbara Forever, de Brydie O’Connor.
- Premio de Lesbianismo y Género: Barbara Forever, de Brydie O’Connor. Mención especial a Summer’s Camera, de Divine Sung.
- FIK: The Crowd, de Sahand Kabiri. Mención especial a 3670, de Joonho Park.
- Premio de Diversidad y Derechos Humanos: The Crowd.
- KRAK: Bouchra, de las marroquíes Meriem Bennani y Orian Barki.
- Premio del Público: Seuls les poissons morts suivent le courant (Only The Dead Fish Go With The Flow), de Christophe Gomes.
- Premio del Jurado Joven: Skin Flick, dirigido por Louise Bailly, Daniela Del Castello, Alice Levy, Bruno De Mendonca, Elifsu Meric y Joey Quoc Tran.
- Premio del Jurado Senior: Januari (January), de Jetske Lieber.
- Premios del jurado de Euskal Aktoreen Batasuna:
- Mejor Interpretación Protagonista en Largometraje de Ficción: Femke Vanhove, de Skiff.
- Mejor Interpretación de Reparto: Sarah Al Saleh, Alina Juhart, Mina Milovanovic y Mia Skrbinac, de Fantasy. Mención especial para Xara Kyriazi y Pamela Oikonomaki, de Bearcave.
- Premio ZG PRO Laborategia: L’Ultima Estesa, de Aina Palomer Sitjà
- Premio Music Library ZG PRO: La loca de los gatos, de Carolina Alamino.
- Premio SSIFF ZG PRO: Solo, de Mikel Rueda
- Premio Neurads: Cupido y otros arqueros, de Eric Rodríguez.
- Premio del jurado de ZG Hedapena: The Wind In Ash, de Kun Sun.
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