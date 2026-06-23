Debut en el cine
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Aitor Gabilondo dirigirá una película sobre la tortura

El creador de la serie “Patria” siente “la necesidad de completar el relato, después de que la serie generara en mí un sentimiento de deuda”. EITB participa en el proyecto.
Aitor Gabilondo dirigirá una película sobre la tortura
Aitor Gabilondo. Foto: Charly Calderón.
Euskaraz irakurri: Aitor Gabilondok torturari buruzko film bat zuzenduko du
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EITB

Última actualización

El productor y guionista donostiarra Aitor Gabilondo (“Patria”, “El príncipe”, “Yo adicto”…) debutará como director de cine con una película sobre la tortura policial en Euskal Herria.

“Cuando hice Patria me di cuenta de que se había generado en mí un sentimiento de deuda con las víctimas de la tortura y el terrorismo de Estado. Me incomodó que esa serie se utilizara para fijar una especie de relato único y definitivo que no comparto en absoluto. Desde entonces, he tenido la necesidad de completar la historia”, explica Gabilondo.

La película, que cuenta con el apoyo de EITB, presenta el resultado de varios años de investigación durante los que Gabilondo ha mantenido encuentros con víctimas, forenses, jueces, abogados, guardias civiles, políticos, investigadores y testigos. El largometraje toma como punto de partida el ‘Proyecto de investigación de la tortura y malos tratos en el País Vasco’ elaborado por el Instituto Vasco de Criminología.

Gabilondo dará voz, según explican desde la productora del proyecto, “a esas otras víctimas marginadas que también tienen derecho a la verdad, la justicia y la reparación y cuyas historias han sido negadas sistemáticamente”: “Nos decían que los detenidos se inventaban las torturas siguiendo consignas de ETA, y era mentira”, declara Gabilondo. 

Cine

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