Aitor Gabilondo dirigirá una película sobre la tortura
El productor y guionista donostiarra Aitor Gabilondo (“Patria”, “El príncipe”, “Yo adicto”…) debutará como director de cine con una película sobre la tortura policial en Euskal Herria.
“Cuando hice Patria me di cuenta de que se había generado en mí un sentimiento de deuda con las víctimas de la tortura y el terrorismo de Estado. Me incomodó que esa serie se utilizara para fijar una especie de relato único y definitivo que no comparto en absoluto. Desde entonces, he tenido la necesidad de completar la historia”, explica Gabilondo.
La película, que cuenta con el apoyo de EITB, presenta el resultado de varios años de investigación durante los que Gabilondo ha mantenido encuentros con víctimas, forenses, jueces, abogados, guardias civiles, políticos, investigadores y testigos. El largometraje toma como punto de partida el ‘Proyecto de investigación de la tortura y malos tratos en el País Vasco’ elaborado por el Instituto Vasco de Criminología.
Gabilondo dará voz, según explican desde la productora del proyecto, “a esas otras víctimas marginadas que también tienen derecho a la verdad, la justicia y la reparación y cuyas historias han sido negadas sistemáticamente”: “Nos decían que los detenidos se inventaban las torturas siguiendo consignas de ETA, y era mentira”, declara Gabilondo.
Te puede interesar
La Filmoteca Vasca y EITB han restaurado la película ‘Ander eta Yul’
La Filmoteca Vasca y EITB han restaurado la película 'Ander eta Yul' (1988) de la directora navarra Ana Díez. Ha sido analizada y reparada a mano en los laboratorios L’immagine Ritrovata, dependientes de la Cinemateca de Bolonia, tal y como se hizo anteriormente con la película ‘Tasio’, entre otras.
Oliver Laxe mostrará una instalación inmersiva en Tabakalera
La instalación "HU/هُو.Bailad como si nadie os viera" parte del proceso creativo, la investigación y las grabaciones que dieron lugar a la película "Sirāt". La obra será presentada por el propio Laxe el 16 de julio, en San Sebastián.
El festival Nouvelles Vagues prende el brillo de estrellas en Biarritz
La cuarta edición del festival de cine de Biarritz se celebrará entre los días 23 y 28 de junio en la localidad costera. La cineasta y actriz Kristen Stewart encabeza el jurado de un certamen en el que participarán Los Javis, Xavier Dolan, Monica Bellucci, Marion Cotillard e Isabelle Huppert.
El festival LGTBQ+ Zinegoak contará con más de 40 películas en su Sección Oficial
El festival de cine y artes escénicas LGTBIQ+ de Bilbao-Zinegoak, que se celebrará del 22 al 29 de junio, contará en su Sección Oficial con más de cuarenta películas entre largometrajes y cortometrajes. Además, llenará la Villa con más de cincuenta actividades relacionadas con la cultura y la diversidad sexual, de identidad y de género.
La Fiesta del Cine vuelve a los cines de Hegoalde
Del 8 al 11 de junio, las entradas de cine costarán 3,5 euros. En Iparralde, la Fête du Cinéma se celebrará entre el 28 de junio y el 1 de julio.
Seleccionados los cortometraje del catálogo Kimuak de este año
Un jurado ha seleccionado siete títulos para este programa de promoción y difusión de cortometrajes vascos: "Aho beltza" (Alba Lozano), 'Al otro lado' (Pablo Esteo, June San Sebastián, Leyre Fernández, Antton Gorroño, Leire Martínez, Irune Aguirreazaldegui y Javier Martínez), 'Bitartean, gero' (Raúl Barreras), 'Hemen gaude' (Sébastien Boulard), 'High River' (Daniel Alegrete), 'Joare Tte' (Ekaitz Bertiz) y 'Los Divulgators' (Pablo Hernando Esquisabel).
“Tamara ta Mara”, la nueva ficción en euskera de EITB está disponible en la plataforma Primeran
"Tamara ta Mara" es una nueva teleserie de ficción en euskera con mucha comedia y también con crítica social. Ha sido producida por Begira Produkzioak en el marco de la convocatoria de "Formatu txikiak, Talentu berriak", una apuesta por la ficción en euskera. Tras su estreno en Azkuna Zentroa de Bilbao, ya está disponible en Primeran.
Los nuevos carteles del Zinemaldia hacen homenaje a diferentes profesiones del cine
El actor, productor y director Ricardo Darín, una de las figuras más prestigiosas del cine latinoamericano y mundial, protagoniza el cartel de la 74.ª edición del Festival de San Sebastián, que tendrá lugar del 18 al 26 de septiembre de 2026. El póster ha sido diseñado por el estudio donostiarra Wallijai, que ha creado un collage a partir de un retrato tomado en 2024. Junto al oficial, este miércoles se han dado a conocer los carteles de las demás secciones, bajo la temática de “los oficios del cine". Así, el póster con la imagen de Darín remite a la interpretación, mientras que el resto guarda relación con el guion (New Directors), el sonido (Horizontes Latinos), la dirección (Zabaltegi-Tabakalera), el montaje (Perlak), la dirección de arte (Nest), el maquillaje (Culinary Zinema), los efectos especiales (Zinemira) y la producción (Made in Spain). A estos carteles se sumarán próximamente los tres de la iniciativa Klasikoak, que este año estará dedicada al cineasta, novelista y guionista francés José Giovanni.
Maialen Beloki: "Vivimos la transición con total naturalidad"
José Luis Rebordinos, director del Zinemaldia, y Maialen Beloki, quien ocupará ese lugar a partir de enero, han tomado la palabra en la presentación del cartel de la próxima edición del festival, que comenzará el 18 de septiembre.