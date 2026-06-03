74ª edición
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Los nuevos carteles del Zinemaldia hacen homenaje a diferentes profesiones del cine

Junto al cartel oficial del certamen, se han dado a conocer el resto de carteles de las diferentes secciones bajo la temática de “los oficios del cine".

Euskaraz irakurri: Zinemaldiko kartel berriek zinemako zenbait ogibide dituzte protagonista gisa
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EITB

Última actualización

El actor, productor y director Ricardo Darín, una de las figuras más prestigiosas del cine latinoamericano y mundial, protagoniza el cartel de la 74.ª edición del Festival de San Sebastián, que tendrá lugar del 18 al 26 de septiembre de 2026. 

El póster ha sido diseñado por el estudio donostiarra Wallijai, que ha creado un collage a partir de un retrato tomado en 2024. 

Junto al oficial, este miércoles se han dado a conocer los carteles de las demás secciones, bajo la temática de “los oficios del cine". Así, el póster con la imagen de Darín remite a la interpretación, mientras que el resto guarda relación con el guion (New Directors), el sonido (Horizontes Latinos), la dirección (Zabaltegi-Tabakalera), el montaje (Perlak), la dirección de arte (Nest), el maquillaje (Culinary Zinema), los efectos especiales (Zinemira) y la producción (Made in Spain). 

A estos carteles se sumarán próximamente los tres de la iniciativa Klasikoak, que este año estará dedicada al cineasta, novelista y guionista francés José Giovanni.

 

Festival de Cine de San Sebastián Tabakalera Cine

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