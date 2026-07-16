Instalación
Guardar
Quitar de mi lista
¿Quieres guardar el contenido?
Inicia sesión para guardar el contenido y aprovecharte de las ventajas de Orain.

Oliver Laxe llega a Tabakalera con la propuesta "HU, bailad como si nadie os viera"

Publicidad
18:00 - 20:00
Euskaraz irakurri: Oliver LaxeTabakaleran "HU, egin dantza inor begira ez balego bezala" proposamenarekin

Última actualización

El director de "Sirat" y "O que arde" ha presentado en el centro donostiarra la muestra, que se podrá visitar hasta el próximo 12 de octubre. Creada para el Museo Reina Sofía, la instalación parte de las filmaciones del artista en los últimos diez años, relacionadas con el universo visual de la película "Sirat".

Tabakalera Donostia-San Sebastián Cine

Te puede interesar

Cargar más
Publicidad
X